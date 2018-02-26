加拿大保守党：如果当选将承认耶路撒冷为以色列首都

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加拿大保守党领袖希尔（Andrew Scheer）宣布，如果保守党赢得2019年联邦大选的话，将像美国总统特朗普一样承认耶路撒冷为以色列首都。保守党的官方网站登出了希尔的宣言，以寻求公众支持并征集签名。

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不过希尔没有提当选后是否将把加拿大大使馆迁往耶路撒冷。他的发言人表示，此事等组建政府后再讨论不迟。

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耶路撒冷是犹太教、基督教和伊斯兰教的圣地。以色列人和巴勒斯坦人都把这座古城视为自己的首都。耶路撒冷的地位和归属一直是中东和谈中的棘手问题。去年12月，特朗普不仅承认耶路撒冷为以色列首都，而且宣布将把美国大使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷，引起国际社会和巴勒斯坦人的强烈反应。

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特鲁多政府的立场是耶路撒冷地位问题必须通过谈判解决。分析人士认为，保守党希望通过鲜明的立场和具体的不同政纲来争取公众的支持。

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（RCI with CP, Stephanie Levitz）

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