安大略省保守党党领袖选举，布朗黯然退出。CP/Peter Power

安省保守党党领选举再现转折：布朗退选了

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期一 26 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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本来已经充满戏剧性的安大略省保守党党领袖竞选，再现戏剧性转折。

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星期一下午两点左右，安省保守党选举办公室主任Hartley Lefton，忽然在推特发布，上周三才被允许重新加入党领袖角逐的帕特里克.布朗（Patrick Brown）正式退出竞选。

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（Hartley Lefton的推特称，保守党的选举办公室和他自己收到了布朗的信函，称自己推出安省保守党党领袖选举。）

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安省前保守党领袖布朗这一个月一直被丑闻包围。

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布朗原本备战今年6月初的安省大选，但因为传出性骚扰丑闻而辞职。

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但布朗随后称自己已经洗清了名声，并递交表格，参选安省保守党临时党领袖的角逐。

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上周三，安省保守党党部同意了布朗的参选申请。

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但在之前一天（上周二），再有保守党党员向该党道德委员会就布朗的财政状况提出投诉。

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投诉称，布朗在担任党领袖期间，违反了党内的廉政规范，没有恰当申报用于支付他房屋的收入，收取的礼物，旅行费用，以及与提名表决相关收入。

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保守党道德委员会表示，正式受理投诉，并会做出调查。

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而在今天（周一），布朗再次黯然退出。

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安生保守党党领袖选举在3月10号举行。

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布朗面临新指控 安省保守党决定允许其重新参选

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目前四名候选人（从左至右）：前加拿大财长弗莱厄蒂的遗孀克里斯蒂娜.艾略特（Christine Elliott），作家、评论员谭雅.艾伦（Tanya Allen），前多伦多市长福特的哥哥道格.福特（Doug Ford），前加拿大总理马尔罗尼的长女卡罗琳.马尔罗尼（Caroline Mulroney）。/ The Canadian Press/Drafttanya.com

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