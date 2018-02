安省保守党党领选举再现转折：布朗退选了

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

本来已经充满戏剧性的安大略省保守党党领袖竞选,再现戏剧性转折。

星期一下午两点左右,安省保守党选举办公室主任Hartley Lefton,忽然在推特发布,上周三才被允许重新加入党领袖角逐的帕特里克.布朗(Patrick Brown)正式退出竞选。

Confirming: The Chief Electoral Officer, @OntarioPCParty President and I received a letter a short while ago from @brownbarrie announcing his withdrawal from the #PCPOLdr race. The next Leader of the #PCPO will be @TGranicAllen, @celliottability, @fordnation or @C_Mulroney.

— Hartley Lefton (@hartleylefton) 26 February 2018