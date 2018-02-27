加拿大一大麻公司在纳斯达克上市

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加拿大的大麻产业又向前迈进了一步，Cronos Group 公司成为第一家在美国上市的加拿大大麻公司。

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位于多伦多的这个公司表示，其普通股从本周二（2月27日）开始在纳斯达克股票交易所交易，股票代码为 “CRON”。

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之前，Cronos Group 公司已经在 TSX 交易所上市，股票代码为 “MJN”。

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该公司的首席执行官 Mike Gorenstein 表示，在纳斯达克上市代表了公司在加强管理和扩大全球影响方面取得的重大进展。

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Cronos Group 是加拿大的一个大麻生产商和经销商，已经在以色列和澳大利亚拥有多个国际生产和分销平台，而且其产品已进入12,000 家德国的药店。

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加拿大将在今年夏季实施大麻合法化，过去一年来，Cronos Group 公司的股票涨幅超过 200%，加拿大其他大麻公司的股票也出现了类似涨幅。

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（RCI with CBC）

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