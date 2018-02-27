新预算案四平八稳，性别平等成主线

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加拿大政府财政部长比尔·莫诺（Bill Morneau）星期二向议会提交了自由党执政以来的第三份预算案。

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由于2019年将是全国大选年，这次的预算也被看作是选举前一年的政策纲领，以稳为主，所以自由党没有出台较大的举措，而是把重点放在了促进男女平等，通过减少收入差距、分担家庭责任、让更多妇女进入职场的角度来推动经济发展。

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推动男女平等有助于经济发展

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根据世界经济论坛发布的报告，加拿大在世界150个国家的男女平等排名中，仅排在第16位，因此还有很多需要改进之处。

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例如根据加拿大统计局的数据， 尽管加拿大劳动力市场中的性别差距在过去的40年中已经明显缩小， 但仍然存在。2017年，25至54岁的妇女中有近83％的人进入职场工作，比1977年的54％增加了近30%。相比之下，同一年龄段的男性中，在职场上工作的比例则略有降低，由1977年的94%降到去年的91％。

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威尔弗里德·洛里耶（Wilfrid Laurier）大学的经济学教授塔米·希尔勒（Tammy Schirle）认为，这仍然是一个“相当大的差距”。

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在渥太华生物研究所工作的一位女科学家说：“这是我们研究所新添置的显微镜， 价值上百万元。。。对于女性科研人员来说，最大的挑战是你进入了一个领域之后， 是否能一直干下去”。

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预算案正是参考了大量基于性别不同的统计分析数据，希望通过一系列措施消除妨碍妇女进入职场的有形和无形的障碍。包括在不增加产假工资总额的情况下，延长新生儿母亲休产假的时间，以照顾婴儿；也包括创建“父亲育儿假”，让父亲在婴儿诞生后可以休假5个星期，领取相当于工资70%的津贴。

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这些措施一是要消除劳动力的性别差异，改变雇主不愿雇佣育龄妇女的现象，使更多的妇女有半职工作转为全职工作，另一方面也是为鼓励生育，以应对人口老龄化造成的劳动力短缺问题。

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虽然这次的预算中并没有具体提及如何落实男女同工同酬的措施，但已开始把这作为下一步要关注和讨论的问题提了出来，包括要制定一项联邦立法，来规定工作场所的男女雇员的同等薪酬。

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预算案强调的其他重点

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预算的其它重点还包括改善原住民生活条件，推动科技创新以及加强加拿大的网络安全和抵御骇客攻击的能力。

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为改善原住民生活条件，联邦政府曾在1月召开过紧急会议。此次预算中将继续为此投入新的资金，以用于建造和维修原住民保留地的住房，建设自来水供水系统等。为此政府已经拨出18亿，希望能在预定的时间完成。

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在推动科技创新方面，联邦政府曾委托多伦多大学校长戴维·奈勒（David Naylor）率领一个小组，对加拿大的科研创新现状做出评估。研究认为加拿大应该加强基础科学的研究，并建议在四年内分阶段投资13亿加元，用于吸引研究人员，奖学金和科研设施。此次的预算案遵循了这些建议，此外还将拨款5000万加元，帮助传统新闻行业在电子时代的转型。

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为加强网络安全，增强抵御骇客攻击的能力，加拿大政府准备拨款10亿加元，并希望科技公司和有才华的程序员参与这项工作。

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该预算还宣布成立一个新的咨询委员会，以研究创建全国性的药物保健计划的可能性，但这次的预算中并未就此开始拨款。有消息称，刚刚辞去安大略省卫生部长职务的埃里克·霍斯金斯（Eric Hoskins）将会被委任领导该委员会的工作，与广泛的利益相关方、各省和地区、原住民群体和专家接触，就寻求建立全国药物计划的最佳方式进行咨询，并在2019年下次大选之前完成报告。

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自由党政府曾在2015年的竞选中承诺，到2019年之前实现预算平衡。从目前的情况看可能难以实现，2017-18年的财政赤字是199亿；新预算的赤字是186亿。但都没有超过国民生产总值的1％。

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专家及反对党的评论

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卡尔顿大学公共政策学教授阿兰·马斯洛夫（Allan Maslove）认为，目前经济表现相对较好，对政府来说不用面对经济危机的压力。他表示，任何新颖的、较大的政策都会保留到明年再出台，以使能够吸引选民，让他们印象深刻 。

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他在接受加拿大广播公司采访时说：“此次是一个四平八稳的预算。这符合以前我们总结出的规律，即新上台政府的第一个预算通常会有较大动作，然后趋于稳定，到下次大选前再出台大的举措”。

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联邦议会官方反对党保守党的财政评论家批评说，自由党的预算案更注重的是花钱而不是促进经济发展。新民主党则呼吁打击海外避税天堂，和为全国牙科和药房护理腾出数十亿资金。

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