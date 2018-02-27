禁枪声浪波及加拿大户外用品连锁店，要求其抵制美国枪支生产商

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面对佛罗里达枪击案后北美一片禁枪的浪潮，加拿大一家户外用品公司星期一晚上发表声明说，他们听到了社会上的禁枪呼声，包括社交媒体上呼吁他们抵制销售某些品牌产品的要求。

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这家总部位于温哥华的户外用品公司名为Mountain Equipment Co-op （MEC），在加拿大有22家连锁店，约500万会员。他出售的户外用品中就有美国生产枪支的公司Vista生产的头盔、墨镜等产品。最近在佛罗里达发生的枪击案中，凶手使用的就是Vista公司生产的枪，所以有人提出抵制该公司的产品。

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MEC的声明说，目前社交媒体上有人也要求我们停止出售Vista的产品，Change.org网站的请愿书甚至说这是一种紧急的道德义务。“我们正在通过电子邮件、电话和社交媒体等渠道收集会员的意见，然后决定如何应对”。

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公司首席执行官戴维·拉比斯图（David Labistour）表示，MEC需要仔细审视抵制大型控股公司会带来的潜在风险。他说： “抵制某种产品肯定会冒犯生产商。而且我们在社交媒体上也看到了其他的不同观点，我们需要仔细地衡量，确保符合大多数会员的利益”。

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MEC公共事务经理蒂姆·索瑟姆（Tim Southam）表示：“我们的采购一直侧重于MEC的标签和环境保护，很少涉及更大的政治经济问题。现在已有会员质疑，是否抵制Vista公司就能有效减少枪击事件。而公司的采购决策也通常是取决于消费者的需求”。

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