加拿大奥运选手回国，机场受欢迎

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

平昌冬奥会落幕，加拿大的奥运选手们纷纷回国，加拿大广播公司法语部报道说，魁北克省的运动员们在机场受到了热烈欢迎。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一（2月26日）晚上，载有数十名奥运选手的飞机在蒙特利尔的特鲁多机场降落，当运动员们推着行李走出来时，欢呼声响起，不少人已经等候多时，希望亲自祝贺运动员们在平昌的出色表现。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

来自蒙特利尔的滑雪运动员 Sébastien Toutant 这次获得了金牌，他说，受到这样的欢迎真是让人开心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

短道速滑选手 Kim Boutin 在周日晚上举着加拿大国旗，带领加拿大队参加了闭幕式，虽然是第一次参加奥运会，她却一举夺得了两枚铜牌和一枚银牌，而 她的母亲则早早就从 Sherbrooke 市赶到机场，等女儿等了几个小时。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Kim Boutin 表示，她现在最想的就是在自己的床上睡个好觉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC/Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada