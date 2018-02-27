时间不等人：NAFTA第七轮谈判结果依然难料

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加、美、墨三国谈判代表抵达墨西哥城，今天起展开为期十天的第七轮谈判。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

经济观察人士认为，如果希望北美自贸协议谈判最终取得进展，这一轮谈判就需要加快速度，而不是像前六轮谈判那般进展缓慢。

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其中一个重要因素是，三月下旬，墨西哥正式进入联邦大选选战。

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如果在那之前，依然无法签署新的协议，就会给谈判蒙上一层新的不确定性。

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美国外交官Scotty Greenwood表示，政客们是时候决定，是否能够达成协议了。

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这让此轮谈判显得尤其重要，因为如果在墨西哥选战前无法达成协议，谈判势必拖得更久，因为之后就是美国的中期选举，然后是加拿大2019年的联邦选举了。

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这轮谈判预计在3月5号前结束，第八轮谈判三月底在美国举行。

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在一月底于蒙特利尔举行的第六轮谈判中，加拿大代表团提出了“创造性解决方案”，对自贸协定中一些大的问题，包括汽车工业，提出了定期检视和解决纠纷的流程。

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这些提议似乎令美国方面感到鼓舞。

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但是，在谨慎乐观的情势下，人们最担心的是，无法预测的美国总统特朗普 —— 他可能一句话就退出北美自贸协议。

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