奥斯卡周日颁奖：88岁布朗默笑谈成史上最年长获提名者

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大著名演员克里斯托佛.布朗默(Christopher Plumber)再获美国金像奖委员会(奥斯卡奖)提名。

无条件支持#MeToo

布朗默这次在《金钱世界》(All the Money in the World)中扮演一位嗜钱如命、傲慢冷酷的大富翁。

实际上,这部电影已经拍摄完毕,但就在上映之前,扮演这个角色的好莱坞名演员Kevin Spacy的性骚扰丑闻闹得沸沸扬扬。

该片导演Ridley Scott决定重新拍摄这个角色的所有戏份。

他亲自前往洛杉矶,见到布朗默,请他救场。并表示,实际上,布朗默是这个角色的第一选择。

他们用了十天重拍了这个角色的戏份。

布朗默表示,在这行几十年,他非常支持女性对抗性骚扰的#MeToo行动。

也对自己以意外得一个得到金球奖和奥斯卡提名的角色感到开心。

奥斯卡最年长获提名者

88岁的他成为奥斯卡历史上年纪最大的获提名者。

而在2012年,83岁的他因为电影《Beginner》而得到了奥斯卡最佳男配角 —— 那是奥斯卡历史上年纪最大的获奖者。

布朗默从五零年代开始出演电影以及戏剧,他的演艺生涯持续了半个世纪。

1965年,他出演《音乐之声》,称为影坛经典。

而在采访中,他也表示,自己非常开心,因为进入80岁之后,他反而得到了更多更好的剧本。比如让他获得奥斯卡奖的《Beginning》,以及2009年,展现俄国大文豪托尔斯泰的《最后一站,The Last Station》。

RCI with CBC The National

