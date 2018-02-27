布朗莫奥斯卡前接受CBC专访。

奥斯卡周日颁奖：88岁布朗默笑谈成史上最年长获提名者

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期二 27 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大著名演员克里斯托佛.布朗默（Christopher Plumber）再获美国金像奖委员会（奥斯卡奖）提名。

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无条件支持#MeToo
布朗默这次在《金钱世界》（All the Money in the World)中扮演一位嗜钱如命、傲慢冷酷的大富翁。

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实际上，这部电影已经拍摄完毕，但就在上映之前，扮演这个角色的好莱坞名演员Kevin Spacy的性骚扰丑闻闹得沸沸扬扬。

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该片导演Ridley Scott决定重新拍摄这个角色的所有戏份。

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他亲自前往洛杉矶，见到布朗默，请他救场。并表示，实际上，布朗默是这个角色的第一选择。

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他们用了十天重拍了这个角色的戏份。

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布朗默表示，在这行几十年，他非常支持女性对抗性骚扰的#MeToo行动。

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也对自己以意外得一个得到金球奖和奥斯卡提名的角色感到开心。

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布朗默在《金钱世界》当中。

奥斯卡最年长获提名者
88岁的他成为奥斯卡历史上年纪最大的获提名者。

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而在2012年，83岁的他因为电影《Beginner》而得到了奥斯卡最佳男配角 —— 那是奥斯卡历史上年纪最大的获奖者。

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布朗默从五零年代开始出演电影以及戏剧，他的演艺生涯持续了半个世纪。

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1965年，他出演《音乐之声》，称为影坛经典。

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而在采访中，他也表示，自己非常开心，因为进入80岁之后，他反而得到了更多更好的剧本。比如让他获得奥斯卡奖的《Beginning》，以及2009年，展现俄国大文豪托尔斯泰的《最后一站，The Last Station》。

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布朗默在经典电影《音乐之声》（1965）中扮演男主角，并因此而家喻户晓。

2012年，82岁的加拿大演员布朗默获得奥斯卡最佳男配角，成为历史上最年长的奥斯卡获奖者。(AP Photo/Mark J. Terrill)

布朗默也是一名出色的舞台剧演员，他常出现在加拿大Stratford莎士比亚戏剧节当中。他出演《暴风雨》的剧照。

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