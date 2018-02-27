资料图片。2011年11月，普京大厨 Yevgeny Prigozhin（左)正为普京上菜。Prigozhin是美国司法部前不久起诉的十三名俄国人之一，称他为普京运作网络攻击中心。 (AP Photo/Misha Japaridze, Pool, File)

加拿大新预算案：10亿元增强网络安全 预防俄国干扰2019年大选

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期二 27 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大民主机构部：正增强加拿大选举系统的抵御能力。

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政府拨款10亿元，建设网络保护力量，并鼓励科技公司和有才能的程序员与联邦政府合作。

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加拿大新预算：10亿元增强网络抵抗力量
今天（星期二）自由党政府公布了新一年度的财政预算。

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财政部长莫诺（Bill Morneau）宣布的其中一项是，政府将拨款近10亿元，建设网络保护力量，并鼓励科技公司和有才能的程序员与联邦政府合作。

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具体的数字显示，政府预留出7.5亿加元，将会在未来五年内，改善网络安全，并让联邦政府对网络攻击有更好的应对，以及追查网络犯罪分子。

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星期二下午，公布预算案之前，加拿大财政部长莫诺（Bill Morneau）和总理特鲁多一起出现在媒体面前。 CP/Justin Tang

同时，预算案还承诺，从2020年至2021年开始，增加2.25亿加元用以提高电子情报机构CSECommunication Security Establishment）在收集情报等方面的能力。

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加拿大政府意识到了日益严重的骇客入侵问题，包括盗取个人证件、银行信息、诈骗、窃取加拿大商业科技秘密等。

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当然，俄国对美国以及欧洲国家选举的干扰，也肯定是加拿大增强网络护卫力量的一个考量。

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在2010年，前保守党政府曾公布了国家网络安全战略（National Cyber Security Strategy），但一直缺乏真正的投资。

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2016年美国大选中，俄国骇客利用社交媒体影响民意的方式也令加拿大警觉。加拿大政府希望社交网路能妥善处理外国势力干扰这个问题。目前，社交媒体采取了一些积极的步骤，但是，能做的还有很多。

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2017年11月，美国国会情报委员会披露的俄国在脸书上的政治广告，意图误导美国民意。(AP Photo/Jon Elswick)

北约战略传播中心主任警告加拿大
去年11月，美国参议院情报委员会邀请北约战略传播中心主任Janis Sarts就俄国干扰欧洲大选作证。

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在会上，Sarts对加拿大提出警告说，俄国会干扰2019年的加拿大联邦大选。

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因为干扰加拿大大选符合俄罗斯的国家利益。

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他认为，俄国干扰了2016年的美国大选，并对德国、法国、荷兰、以及捷克选举进行了破坏。

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Sarts说，俄国的目的是为了扰乱北约盟国的平稳，破坏核心国家的团结。并且可以在俄国国内展示“其他国家害怕俄国”的形象。

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他强调说，当大众质疑选举的诚信以及选举结果，民主就会陷入麻烦。

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加拿大密切注视俄国威胁
加拿大民主机构部长Karina Gould表示，正在加强加拿大选举系统对抗外国势力干扰的能力。

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Gould的发言人欧文斯（Jordan Owens）表示：“加拿大政府正密切跟进我们的盟国如何处理这一挑战，并会选择适合加拿大的方式。”

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他也表示，加拿大政府正努力处理这一新挑战，让加拿大人能够信任自己的民主制度。

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民主机构部还表示，他们希望在未来选举中，能够增加政党资金来源以及集资的透明度。

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左起美国前任驻俄国大使尼古拉斯伯恩斯; 北约卓越战略传播中心主任Janis Sarts; 波士顿大学的Vesko Garcevic在参议院情报委员会就俄国干扰美国大选作证。 （AP Photo / J。Scott Applewhite）(AP Photo/J. Scott Applewhite)

加拿大、俄国关系趋于冷淡
这两年，加拿大和俄国关系趋于冷淡。

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加拿大政府前不久通过了制裁俄国政府个人的马格尼斯基人权追责法。

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而作为俄国吞并克里米亚之后的反应，加拿大的北约军队正驻扎在陶宛。

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此外，加拿大外交部部长佛里兰（Chrystia Freeland）依然还在俄国禁止入境的黑名单上，原因是，之前作为记者的她曾撰写批评普京的文章。

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目前的自由党政府似乎只在北极问题上，趋向更多地与俄国合作。

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在201611月，俄国驻加拿大大使以及加拿大国际事务部共同主持了在卡尔顿大学举办的北冰洋问题论坛，显示加拿大在这一问题上的态度。

在会议上，两国都认为，需要一起合作。北冰洋融化意味着海上运输大量增加，可能的石油及天然气开采，以及潜在的环境和安全问题等。

但是，Sarts却警告说，北极问题上，加拿大也应该有所警惕。如果你关注俄国新闻，就会发现，俄国历来是认为“北极是我们的”，而不是什么“共同开发”。

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