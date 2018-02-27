帮孩子先帮父母：PEI 开展育儿 “培训”

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在加拿大的爱德华王子岛 (PEI) 省，周二（2月27日）晚上将举办一个有关如何教育孩子的免费研讨会。

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心理学协会参与

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加拿大广播公司报道说，这次研讨会在爱德华王子岛的联邦中心公共图书馆（Confederation Centre Public Library）举行，主办方是 PEI 的心理学协会，该协会已经连续 3 个月每月举办一次育儿研讨会。

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爱德华王子岛的心理学家隆达·马特斯（Rhonda Matters）是研讨会的主讲嘉宾，她说，教育孩子不容易，父母们总是会有这样那样的问题， 家长们应该知道，在这个方面有各种资源可以寻求帮助，不要感到不好意思，研讨会就是为了帮助家长们解决问题，以更好的方式来教育子女。

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The Triple P – Positive Parenting Program

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加拿大广播公司报道说，这个研讨会属于一个名为 The Triple P – Positive Parenting Program 的 “积极育儿项目” 。

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这个项目在国际上得到认可，目前已经在超过 25 个国家中使用，其宗旨是为家长提供实际指导，并为在教育孩子上遇到问题的家长们提供一些策略以及干预的措施。

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PEI 参加5年

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爱德华王子岛省在 2015 年秋季宣布参加这个项目5年的时间，参加后的第一阶段侧重于 12 岁以下儿童的父母，之后该省在 2017 年进入第二阶段，把项目扩大到青少年的父母。

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爱德华王子岛的前教育部长道格·库里耶（Doug Currie）当时在宣布参加这个项目时说，这是一个支持性网络，不仅涉及教育和预防，也是让父母们知道，在教育子女上遇到挑战，他们并不是孤单的。

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他还补充说，省政府的四个部门 – 教育、卫生、司法、家庭服务部一直在协调工作，建立了一个支持家庭的基础。

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注重心理教育

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加拿大广播公司报道说，项目的重点，是帮助家长们了解青少年的心理特征，从积极的角度来抚育子女，并协助家长们获得有关育儿的种种技能。

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职业治疗师伊沃·汤普森（Yvonne Thompson）也参加了“积极育儿项目”，她解释道， 这个项目的优点在于，它有助于我们掌握与孩子们进行沟通的技巧， 青春期的孩子有着各种各样的心理压力，这些压力会给他们带来负面的影响，这个阶段的孩子们更需要得到来自父母的、积极并具体的反馈，这个项目有助于父母重视孩子的心理健康。

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心理学家隆达·马特斯也表示，研究表明，这个项目的确有效，追求一步步来，从小到大，在帮助孩子们改进行为和态度上非常成功，家长们值得试一试。

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帮孩子先帮父母

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马特斯接着说，在这个项目中，也不都是干巴巴的讲解，主办方设计了小册子，还有一些有互动性的安排，以及视频，使整个学习过程变得很愉快。

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治疗师汤普森则表示，要帮助孩子，最好的方法是先帮助他们的父母。

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她说，我认为这个项目最强的一点，就是使家长们增长了知识，让他们参与到解决问题的过程中。 家长们掌握了知识和策略，就可以选择最适合的 “工具包”，按照自己家庭和孩子的独特需求来使用。

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爱德华王子岛省为这个 5 年项目总耗资超过 80 多万加元。

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（RCI with CBC）

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