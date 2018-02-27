pixelheadphoto digitalskillet/Shutterstock

帮孩子先帮父母：PEI 开展育儿 “培训”

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 27 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大的爱德华王子岛  (PEI) 省，周二（2月27日）晚上将举办一个有关如何教育孩子的免费研讨会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

心理学协会参与

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，这次研讨会在爱德华王子岛的联邦中心公共图书馆（Confederation Centre Public Library）举行，主办方是 PEI 的心理学协会，该协会已经连续 3 个月每月举办一次育儿研讨会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

爱德华王子岛的心理学家隆达·马特斯（Rhonda Matters）是研讨会的主讲嘉宾，她说，教育孩子不容易，父母们总是会有这样那样的问题， 家长们应该知道，在这个方面有各种资源可以寻求帮助，不要感到不好意思，研讨会就是为了帮助家长们解决问题，以更好的方式来教育子女。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

auremar/Shutterstock

The Triple P – Positive Parenting Program

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，这个研讨会属于一个名为 The Triple P – Positive Parenting Program  的 “积极育儿项目” 。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个项目在国际上得到认可，目前已经在超过 25 个国家中使用，其宗旨是为家长提供实际指导，并为在教育孩子上遇到问题的家长们提供一些策略以及干预的措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

PEI 参加5

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

爱德华王子岛省在 2015 年秋季宣布参加这个项目5年的时间，参加后的第一阶段侧重于 12 岁以下儿童的父母，之后该省在 2017 年进入第二阶段，把项目扩大到青少年的父母。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

爱德华王子岛的前教育部长道格·库里耶（Doug Currie）当时在宣布参加这个项目时说，这是一个支持性网络，不仅涉及教育和预防，也是让父母们知道，在教育子女上遇到挑战，他们并不是孤单的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还补充说，省政府的四个部门 – 教育、卫生、司法、家庭服务部一直在协调工作，建立了一个支持家庭的基础。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

注重心理教育

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，项目的重点，是帮助家长们了解青少年的心理特征，从积极的角度来抚育子女，并协助家长们获得有关育儿的种种技能。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

职业治疗师伊沃·汤普森（Yvonne Thompson）也参加了“积极育儿项目”，她解释道， 这个项目的优点在于，它有助于我们掌握与孩子们进行沟通的技巧， 青春期的孩子有着各种各样的心理压力，这些压力会给他们带来负面的影响，这个阶段的孩子们更需要得到来自父母的、积极并具体的反馈，这个项目有助于父母重视孩子的心理健康。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

心理学家隆达·马特斯也表示，研究表明，这个项目的确有效，追求一步步来，从小到大，在帮助孩子们改进行为和态度上非常成功，家长们值得试一试。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Shutterstock

帮孩子先帮父母

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

马特斯接着说，在这个项目中，也不都是干巴巴的讲解，主办方设计了小册子，还有一些有互动性的安排，以及视频，使整个学习过程变得很愉快。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

治疗师汤普森则表示，要帮助孩子，最好的方法是先帮助他们的父母。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，我认为这个项目最强的一点，就是使家长们增长了知识，让他们参与到解决问题的过程中。 家长们掌握了知识和策略，就可以选择最适合的 “工具包”，按照自己家庭和孩子的独特需求来使用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

爱德华王子岛省为这个 5 年项目总耗资超过 80 多万加元。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（RCI with CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Deux battantes québécoises, Christine et Dominique, au Rallye Aïcha des Gazelles 2018

RCI | English

Trudeau stands by India conspiracy theory

RCI | Español

La ciencia lo confirma, hablar "spanglish" o "frañol" no es malo, es natural en una sociedad multilingüe

فرنسوا جاندرون عميد السن في الجمعية الوطنية برلمان كيبك/ Radio-Canada/Sandra Atamanالعربية | RCI

فرنسوا جاندرون: وداعا للسياسة