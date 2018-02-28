Ed Middleton/CBC News

多伦多一叙利亚难民家庭给儿子起名 “贾斯汀”，但现在乐观情绪在消退

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期三 28 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

哈桑姆·阿拉马德（Hussam Alahmad）和妻子舍琳（Sherin）是来自叙利亚的难民，叙利亚饱受战火蹂躏，阿拉马德夫妇带着女儿来到加拿大多伦多市，开始了新的生活。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“贾斯汀”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

抵达加拿大不久，去年的 2 月，他们就有了第二个孩子， 一个男孩，为了感谢加拿大总理贾斯汀·特鲁多，这对夫妇决定给儿子起名为 “贾斯汀” 。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Supplied by Hussam Alahmad

消息传出，加拿大广播公司采访了他们。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈桑姆·阿拉马德说，我们喜欢这个城市，喜欢这个国家，我们决定按加拿大总理的名字给孩子起名，叫 “贾斯汀”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

时光过得飞快，转眼一年过去了，2月底，加拿大广播公司的 Lauren Pelley 再次采访了阿拉马德一家，但一年后，这个家庭的乐观情绪正在消退。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

生活艰难

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报道说，一年前，这个难民家庭住在北约克的一个旅馆房间里，现在，通过社会工作者的帮助，他们已经搬进了密西沙加（Mississauga）市的一个一居室公寓。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前阿拉马德一家的经济来源主要靠政府，勉勉强强够买食物、服装，支付每月1400 加元的租金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

搬进公寓后，母亲舍琳曾一直带着 3 岁的女儿打地铺，在人们的捐款帮助下，他们买了一个充气床垫。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

缺乏支持

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，这个家庭其实并不是通过政府或私人的赞助项目来的，他们先到了美国，然后转到加拿大，当时身上只有300美元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

政府的数据显示，这类的叙利亚难民是少数。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们说，由政府和私人赞助而来的难民，在抵达后的前几年会得到相对多的支持，但类似阿拉马德这样的家庭则很可能陷入经济窘境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿拉马德是家里唯一能说英语的人，他说，缺乏社会网络来帮助他们学习英语、结交朋友并找到工作，可以说我现在是  “迷路了”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Ed Middleton/CBC News

找不到工作

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿拉马德说，他在叙利亚有长达 14年的汽车销售经验，但在多伦多，尽管向汽车行业以及其他的地方递交了大量工作申请，但没有结果，他至今没有找到工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，加拿大的雇主们都要求要有在加拿大工作的经验，这让我非常非常的沮丧，如果没有机会工作，我又从哪里能获得加拿大的经验呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在，阿拉马德到密西沙加的一家食品银行做志愿工作者，这给了他一点满足，但他表示，自己确确实实需要工作，需要支持全家在加拿大的生活，还要支持在土耳其生病的母亲。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿拉马德的妻子舍琳用阿拉伯语说，在加拿大的生活很艰难，她想学英语，但已经等待了 6 个月，还没有得到进英语班的位置。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

阿拉马德补充说，我在这里找不到自己的未来，我们有很多障碍。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
收听

难民面临的挑战

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大政府的数据显示，自2015年11月以来，已有4万多名政府或私人赞助的叙利亚难民抵达加拿大。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

难民和移民领域的专家说，不管这些人是怎么来的，许多人在面对新的挑战和加拿大的新生活时都面临着心理健康问题。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

Matthew House Toronto 的创始人安妮·伍尔格（Anne Woolger）表示，哪怕是最有资格的难民，也面临着职业上的挑战，这与他们的经历、学历或语言的障碍有关。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

伍尔格说，对于难民，加拿大人应该打开大门，无论是邀请难民家庭来吃晚饭，还是为他们提供第一份工作，这都是加拿大人可以做的。

这也正是阿拉马德所期待的， 他说，我需要的是一个机会，使我能够支持我的家庭，以后有一天会对社会给予回报。

他说，我爱加拿大，想为加拿大做一切事情，但现在还没有找到开始的机会。

（RCI with Lauren Pelley/CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 移民与难民

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

La formation audio de Musitechnic toujours aussi pertinente et en forte demande

RCI | English

Budget 2018: Canada’s foreign aid spending remains below OECD average

RCI | Español

La sabia mezcla de realismo mágico, flamenco y butoh de pataSola Dance

قائد شرطة مونتريال المرحلي مارتان برودوم/ راديو كنداالعربية | RCI

شرطة مدينة مونتريال: إجراءات لإعادة ثقة المواطن