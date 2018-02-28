多伦多一叙利亚难民家庭给儿子起名 “贾斯汀”，但现在乐观情绪在消退

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哈桑姆·阿拉马德（Hussam Alahmad）和妻子舍琳（Sherin）是来自叙利亚的难民，叙利亚饱受战火蹂躏，阿拉马德夫妇带着女儿来到加拿大多伦多市，开始了新的生活。

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“贾斯汀”

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抵达加拿大不久，去年的 2 月，他们就有了第二个孩子， 一个男孩，为了感谢加拿大总理贾斯汀·特鲁多，这对夫妇决定给儿子起名为 “贾斯汀” 。

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消息传出，加拿大广播公司采访了他们。

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哈桑姆·阿拉马德说，我们喜欢这个城市，喜欢这个国家，我们决定按加拿大总理的名字给孩子起名，叫 “贾斯汀”。

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时光过得飞快，转眼一年过去了，2月底，加拿大广播公司的 Lauren Pelley 再次采访了阿拉马德一家，但一年后，这个家庭的乐观情绪正在消退。

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生活艰难

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报道说，一年前，这个难民家庭住在北约克的一个旅馆房间里，现在，通过社会工作者的帮助，他们已经搬进了密西沙加（Mississauga）市的一个一居室公寓。

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目前阿拉马德一家的经济来源主要靠政府，勉勉强强够买食物、服装，支付每月1400 加元的租金。

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搬进公寓后，母亲舍琳曾一直带着 3 岁的女儿打地铺，在人们的捐款帮助下，他们买了一个充气床垫。

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缺乏支持

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加拿大广播公司报道说，这个家庭其实并不是通过政府或私人的赞助项目来的，他们先到了美国，然后转到加拿大，当时身上只有300美元。

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政府的数据显示，这类的叙利亚难民是少数。

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专家们说，由政府和私人赞助而来的难民，在抵达后的前几年会得到相对多的支持，但类似阿拉马德这样的家庭则很可能陷入经济窘境。

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阿拉马德是家里唯一能说英语的人，他说，缺乏社会网络来帮助他们学习英语、结交朋友并找到工作，可以说我现在是 “迷路了”。

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找不到工作

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阿拉马德说，他在叙利亚有长达 14年的汽车销售经验，但在多伦多，尽管向汽车行业以及其他的地方递交了大量工作申请，但没有结果，他至今没有找到工作。

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他说，加拿大的雇主们都要求要有在加拿大工作的经验，这让我非常非常的沮丧，如果没有机会工作，我又从哪里能获得加拿大的经验呢？

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现在，阿拉马德到密西沙加的一家食品银行做志愿工作者，这给了他一点满足，但他表示，自己确确实实需要工作，需要支持全家在加拿大的生活，还要支持在土耳其生病的母亲。

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阿拉马德的妻子舍琳用阿拉伯语说，在加拿大的生活很艰难，她想学英语，但已经等待了 6 个月，还没有得到进英语班的位置。

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阿拉马德补充说，我在这里找不到自己的未来，我们有很多障碍。

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难民面临的挑战

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加拿大政府的数据显示，自2015年11月以来，已有4万多名政府或私人赞助的叙利亚难民抵达加拿大。

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难民和移民领域的专家说，不管这些人是怎么来的，许多人在面对新的挑战和加拿大的新生活时都面临着心理健康问题。

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Matthew House Toronto 的创始人安妮·伍尔格（Anne Woolger）表示，哪怕是最有资格的难民，也面临着职业上的挑战，这与他们的经历、学历或语言的障碍有关。

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伍尔格说，对于难民，加拿大人应该打开大门，无论是邀请难民家庭来吃晚饭，还是为他们提供第一份工作，这都是加拿大人可以做的。

这也正是阿拉马德所期待的， 他说，我需要的是一个机会，使我能够支持我的家庭，以后有一天会对社会给予回报。

他说，我爱加拿大，想为加拿大做一切事情，但现在还没有找到开始的机会。

（RCI with Lauren Pelley/CBC）

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