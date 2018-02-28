多伦多警察局长Mark Saunders. (CBC)

多伦多警察局长承诺：将改善与同性恋社区关系

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期三 28 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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多伦多市长以及警察局长承诺，要改善警方与同性恋社区之间的关系。

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《环球邮报》周二发表一篇对多伦多警察局局长桑德斯(Mark Saunders)的采访。

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桑德斯(Mark Saunders)表示，在调查该市同性恋社区（LGBT）多起失踪人口案件过程中，没有人提及连环杀手麦克阿瑟（Bruce McArthur）的信息。

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在采访中，桑德斯表示，警方知道同性恋社区“正在发生着什么”，但苦于没有”证据“。

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他说：’如果任何人比我们更早了解情况,那应该是非常非常了解麦克阿瑟的人。可惜这些信息没有出现。”

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这种说法令同性恋社区更加愤怒，认为桑德斯是在指责社区做得不够。

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最初，当媒体披露，多名同性恋者成为麦克阿瑟绑架杀害的对象之后，多伦多同性恋社区已经感到愤怒。

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曾有同性恋组织给市警察局写信，要求他们公开这几起同性恋失踪案件的调查过程，质疑警方对LGBT社区案件不够重视。

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多伦多市议员黄惠文。

多伦多市议员黄惠文（Kristyn Wong-Tam）表示，警方与LGBT社区的关系一向紧张，这可以追溯到八零年代初，警方袭击公共浴室事件。

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她说，自己与同性恋社区很接近。她了解到的情况是，连环杀手就在同性恋村工作的传言已经有好几年了。而且，他们也就此向警方表达过关注。

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黄惠文希望这只是个误会。

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多伦多警长局长桑德斯和市长托里（John Tory)于周二下午发表声明称，必须要澄清，警方丝毫没有责备同性恋社区，也就是多伦多Church-Wellesley 附近社区的意思。我们对发生的事情感到非常悲伤。

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多伦多警方在2012年开始调查多名同性恋失踪案件，起名为Project Houston。

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桑德斯表示，他们派了警员调查，就案件工作了几千个小时，在社区张贴广告，召开新闻发布会，询问证人等。但很遗憾，案件没有及早告破。

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而他也表示，愿意与同性恋社区人士见面，就如何改善警方与同性恋社区关系听取意见。

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托里则表示说，他们目前的主要任务是与社区一起度过难关。

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目前，麦克阿瑟被控6项一级谋杀罪名。

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而早前有报道称，警方对麦克阿瑟的调查，已经扩展到了该市发生的几百起失踪事件。

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连环杀手，66岁的麦克阿瑟在一月底被捕。

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