你若未见过1000加元的纸币，可能永远也见不到了

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加拿大自由党政府星期二在2018预算案中宣布，有些过去发行的纸币将不再允许在市场上流通。这包括1000元面值的钞票，也包括25元、2元和1元的纸币。

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加拿大最早于1935年推出1000加元面值的钞票，它是紫红色基调，正面是女王的肖像，背面有一对松果鸟。但后来成为有组织犯罪的最爱，因为它更方便携带和交易。2000年，在皇家骑警的建议下，央行停止印刷和发行千元钞票，此后在市场上逐步淘汰，但目前仍有大约70万元在全国流通。

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现在预算案中说，将不再允许千元面值的纸币流通使用，但没说何时不再是法定货币。

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此次被停止流通的还有500元面值，25元面值，2元和1元面值的纸币。这些纸币已经很少在流通市场看到，从现在起也不能再流通。

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按照央行的估计，自1996年取消2元纸币，用硬币代替之后，市场上的2元纸币已很少见，但仍有约20万加元在民间流通，大多数持有者是由于感情原因和收藏爱好。至于1加元的纸币，估计民间还有15.1万元。

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央行在其网站上解释说：“简言之，如果取消法定货币地位就意味着这些早年印发的纸币将不再具有官方货币地位。这意味着持有者不能再到市场上使用。这可能需要修正法律。新钞票具有更好的安全功能，更难伪造，整体状况也更好”。

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预算案中没有明确说明何时取消这些货币的法定地位，所以仍然持有这些面值钞票的加拿大人仍然可以到银行存储或换取新版钞票。

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6年前，加拿大宣布停止使用一分钱，结账时按四舍五入使用5分钱。

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