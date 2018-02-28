北极气候反常打破纪录，冬天还未结束已达零上

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在刚刚过去的这个周末，北极的气温已达到零度以上，开始解冻。专家说，这种冬季融冰的极端现象是直到最近几年才出现的。

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根据加拿大环境部高级气候学家大卫·菲利普斯（David Phillips）的说法，这是由于来自南方的暖流，加上北极海冰的减少导致的， 因为变薄的冰层意味着温暖的南风更容易进入北极。

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加拿大靠近北极地区的气温在周末也比平时温暖。在努纳武特北部距离北极大约800公里处，气温比正常温度高10至12度。

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菲利普斯说，“在北极或非常接近北极的地区，冬季的温度高于冰点，这样的事真的很不寻常，因为那里冬季是没有阳光的”。

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按照菲利普斯的记录，2月16日的最高温度为-7℃，17日上升到了-4.7摄氏度。他说：“这实际上已经打破了以前的纪录。正常的最高气温应该是零下30℃左右。就是说现在的气温比正常时高出了25度”。

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纽芬兰纪念大学地理系特雷弗·贝尔（Trevor Bell）教授是SmartICE项目的创始人。该项目获得了联合国的赞许，它利用遥感技术和传统知识相结合的方法，帮助北方原住民应对气候变化，向他们提供关于冰层的最新即时信息，以便他们能够安全地旅行。

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他说，气温升高和海冰的减少不仅对环境有害，对加拿大远北地区居民因纽特人的生活也会产生影响， 因为他们依赖北极的环境狩猎和旅行。

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贝尔教授说：“生活在北极的人与自然天气紧密相联。因此天气的变化可以对人类产生身体和心理两方面的影响。这些极端天气带来不可预测的冰情变化会导致发生冰上事故，甚至身体受伤”。

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