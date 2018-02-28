卡尔加里慈善筹款，让数百名黑人孩子看电影 “黑豹”

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2 月 28 日是加拿大2018年 “黑人历史月” 的最后一天，整个 2 月份，加拿大各地都组织了与黑人文化和历史有关的活动。

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在卡尔加里市， Sankofa 艺术和音乐基金会 （Sankofa Arts and Music Foundation）在黑人历史月之际筹集到了 5000 多加元，并于上个周末组织了数百名黑人儿童和青少年到电影院观看好莱坞今年推出的超级英雄大片 “黑豹” – Black Panther。

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电影 “黑豹” 中的超级英雄是黑人，绝大部分演员也都是黑人，Sankofa 艺术和音乐基金会的 Marion Ashton 表示，大银幕上正面的黑人角色一向不多，过了这么长时间，我们终于有了一个黑人超级英雄。

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Sankofa 艺术与音乐基金会是一个非营利组织，致力于帮助不同文化背景的青少年有机会通过艺术来表达自我，建立一个健康的社区。

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这次筹款活动的目的，就是为了让家境困难的黑人青少年能去电影院看电影 “黑豹”，以庆祝黑人历史月。

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（RCI with CBC）

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