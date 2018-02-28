五个角度帮你理解联邦预算案中提到的“全国公共药物计划”,

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加拿大联邦政府在星期二的新预算中宣布，将成立一个专门的咨询委员会，来研究在全国实行公共药物计划的方案。这是一个讨论了多年的想法，之所以没有实行，不仅有经费的问题，也涉及到复杂的政策及实施运作。

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加拿大民众对此也有很多疑问。加拿大广播公司的记者尝试从5个方面作出初步回答。

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何为全国公共药物计划？

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加拿大目前的全民医疗保健系统负担了所有国民看病和治疗的费用，包括各项检查和住院。但不承担患者按医生处方购买药物的费用。而加拿大的药品价格在发达国家中属于第二高。高药价造成有人买不起药。全国免费处方药计划就是要弥补这一差距，让人们都能用上处方药。

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目前在大多数发达国家，如英国、法国、新西兰、澳大利亚都在实行全民公费医疗的同时，也实行了公共药物计划。只有加拿大虽然实行了全民医保，但却没有全民药物保险。

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实际上，加拿大从20世纪40年代起就讨论过在加拿大综合医疗保险体系中纳入药物治疗。但在1964年，考虑到全部实行公费医疗的相关成本，就只是在花钱最多的看病和治疗方面实行了免费，药物则未纳入全民医疗保健体系。

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为什么要实行全国公共药物计划？

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当然是让那些因为没钱买药的人也能用上药。目前在加拿大，除了原住民、老年人、难民和安大略省25岁以下的省民拿药不花钱。其它人都要购买私人药物保险或者自己支付药费。

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据加拿大药剂师协会主席丹雅尔·拉扎（Danyaal Raza）博士的估计，大约有70万加拿大人为了支付买药的开支不得不节衣缩食，另有24万加拿大人还要节省暖气费以支付药费。

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拉扎说，他的很多病人是穷苦劳动者，他们在危险的环境中工作，有很多只是兼职，不能享受公司的医药保险。

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加拿大是否能承担得起全国公共药物计划？

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联邦政府一份最新的报告显示，2015年加拿大国民的药费开支约为285亿元。其中大部分是由公共保险和私人保险支付，个人负担的占17%。

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有专家认为，实行全国免费处方药计划是国家向制药公司采购，价格谈判时会更有优势。目前正在哈佛大学专修公共卫生管理的加拿大博士生杰米·道（Jamie Daw）说，相对于目前这种公私拼凑的药物保险计划，由国家出面与药厂谈判可以进一步节约成本，保证质量。因为我们依赖于全国的人口，拥有更高的购买力。他说：“新西兰在1993年就这样做了。如今新西兰的药品价格比加拿大低90%， 即使加拿大生产的药物，也是在加拿大要贵。总的来说，加拿大人在药品开支上每付一元，新西兰人只付11分”。

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2017年，加拿大议会的预算官员估计，如果不包括政府为个人承担的额外保险，那省级政府负担的处方药开支每年约为42亿元。

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公共药物计划是否包括所有药物？

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公共药物计划并不包含所有私人用药。加拿大将参考其他国家的公共药物计划，根据价格、功效、使用和需求等多种因素，来决定公共药物计划包含什么药，不该包含什么。

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例如，可能由独立机构“加拿大健康药物和技术局”向各省提出计划建议。该机构根据价格、功效、使用和需求量、负担能力等因素对新药作出评估，以及新药是否比现有的药更有效。然后给各省指导意见。

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根据“泛加拿大药物保险联盟”的消息，各省已经开始合力来降低药品成本，但这只适用于目前保险覆盖的人群。

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卡尔加里大学研究医药市场的经济学教授艾丹•霍利斯警告说，公共药物计划不会解决所有药物问题。 “例如在如何处理非常昂贵的药物方面仍然存在深层次的问题”。

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为什么现在提出公共药物计划？

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拉扎说，有些省份一直在推进药品工作，但它是渐进式的。例如，上个月，加拿大的仿制药厂同意为省的和公共药品计划中的所有成员降价25％至40％，以此争取暂停公开招标五年。

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在安大略省，已经对24岁及以下年龄人群实行公共药物计划。

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萨斯喀彻温省是加拿大第一个实行全民公共医疗的省份，它从1975年到1987年也实行过全面的药物福利计划。

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公共卫生管理博士生杰米·道说： “英国是公共药物计划的领先者，澳大利亚和新西兰也已建成类似的体系。如果加拿大也能成功推行公共药物计划，那将被认为是几十年来最重要的医疗保健系统变革”。

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因此也有政治分析家说，这是自由党政府在为2019年全国大选最准备，以此来赢得民心和选票。

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