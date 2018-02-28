从子弹的“指纹”寻找凶手：采访加拿大法医物证技术公司总裁辛诺特

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

看到“forensic”这个词，我们通常想到的是法医和尸检。但实际上它还包括其他物证的分析和检测。位于蒙特利尔市的加拿大法医物证检测技术公司（Forensic Technology）则以子弹、弹道的分析检测和武器辨识闻名业内。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上个星期，我们采访了该公司的总裁布莱恩.辛诺特（Brian Sinnott）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

辛诺特介绍说，子弹发射出去以后，弹壳上会留下微小的痕迹。用专门的仪器来检测这个痕迹，就可以把子弹和武器对上号。他向记者展示了公司研发的各种检测仪器：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

曾经轰动一时的“华盛顿狙击手”连环凶杀案，正是用该公司的技术和仪器才得以锁定凶手。2002年10月在美国华盛顿特区和马里兰州，连续三个星期有人被不知何处飞来的子弹射杀。遇害者达到10人，其中有停车加油的年轻女子，也有走在上学路上的小学生。一时间人人自危。凶手随意选择目标，用一支狙击步枪远距离射击。美国警方利用辛诺特的公司研发的技术和仪器，得以确认子弹来自同一支枪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

法医物证检测技术公司有七家分公司，总部设在英国伦敦。辛诺特领导的蒙特利尔公司是最大的，有两百多名雇员。辛诺特自豪地介绍说，他们和90多个国家的警方合作过。警察们在破案后送给公司的奖章和礼物摆满了一个巨大的展示柜：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

公司的另一项业务是鉴别文件。这个仪器是用来鉴别护照真伪的：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

辛诺特说，他的公司和台湾、香港警方均有合作，目前正在努力开拓中国大陆的市场。他为此甚至亲自学了中文。这是另外一个故事了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada