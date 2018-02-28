加拿大父亲育儿假：不仅要给时间，还要给经济支持

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目前在魁北克省，80%的父亲在孩子出生后会休假。但是在2006年该省实行带薪父亲育儿假以前，这个比例只有25%。现在，加拿大联邦政府希望通过实施五周带薪育儿假，鼓励更多的父亲分担照顾孩子的责任，帮助当了母亲的女性重返职场。

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魁北克省以外，在妻子分娩后休假的加拿大男性平均只有13%。

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魁省的“五周育儿假”由魁北克育儿保险提供。五周过后，新生儿的母亲可以和父亲分享32周的产假，期间可领到相当于工资55%到75%的补助。据统计，大部分魁省父亲选择在五周育儿假后回去上班。只有三分之一的人会利用与妻子共享的育儿假多休几周。

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经济支持很重要

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法国政府提供28周的父亲育儿假，但是休假的人只有4%。主要原因是育儿假期间的补助只有工资的五分之一。

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挪威的父亲育儿假有10周。休假的人高达95%。这是因为，一方面休假期间的补助达到工资的98%，另一方面，政府允许把这十个星期分散在孩子出生后的三年当中来休。

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（RCI avec Radio-Canada, Vincent Maisonneuve et Nathalie Lemieux）

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