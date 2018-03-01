安大略省保守党领职位角逐加剧

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在加拿大安大略省，省保守党领袖职位的角逐进入白热化。

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星期三（2月28日）晚，4名候选人进行了第二轮，也是最后一轮电视辩论。

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这 4 位候选人大多数都是来自政治世家，他们是前省保守党议员、加拿大前财长 Jim Flaherty 的遗孀 Christine Elliott，多伦多律师、前总理马尔罗尼的女儿 Caroline Mulroney， 前多伦多市议员、多伦多已故前市长福特的哥哥 Doug Ford ，以及主张社会保守主义的 Tanya Granic Allen。

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在周三晚的最后一次电视辩论中，火药味很浓，候选人之间进行了针锋相对的交锋。

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安省保守党的成员于本周五（3月2日）开始在网上投票，安省保守党领袖的获胜人选将在 3月10日宣布。

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安大略省将在 6月7日举行省选。

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