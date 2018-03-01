特朗普宣布对钢材和铝大增关税　美股应声下跌超四百点

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加拿大是美国最大的钢材进口国。是否能够得到豁免，目前尚不清楚。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国总统特朗普星期四宣布，从下周起，对进口美国的钢材征收25%关税，铝材征收10%关税。

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星期四一早，特朗普和美国的钢材和铝材工业界人士会面。

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政府官员原本表示，这只是会面，不会宣布具体措施。

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但是，一大早，特朗普已经在推特上表示，美国的钢材和铝业长期得不到保护，这一状况不能继续下去了。必须“实行自由、公平、聪明的贸易政策了” —— 聪明两个字还是大写的。

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美股应声下跌500点

对于这一政策，美国股市反应担忧。

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周四，美国道琼斯工业指数下跌了超过400点。

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反应两极

即便在美国国内，甚至特朗普周围的经济顾问们，对这一政策的反应也很两极。

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有人举例说，布什时代曾经对钢材增加关税，但是两年后取消，因为增加关税令美国钢材价格上升，建筑业成本等增高，导致美国国内GDP下跌，失业者增加。

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对加拿大或影响巨大

加拿大经济人士密切注视这一消息，因为加拿大是美国最大的钢材进口国，占了美国钢材进口的16%。

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同时，90%的加拿大钢材出口美国，总值为 55亿加元。

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普遍认为，特朗普的经济保护政策主要是针对与美国有巨大贸易逆差的中国，而不是加拿大。

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美国对上一次对钢材增加关税是在布什时期，但是，加拿大获得赦免。

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而这一次，对无法预测的特朗普，加拿大人也只能等待。

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CBC with RCI

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