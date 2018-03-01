MeToo :性骚扰指控下，流行摇滚乐队Hedley宣布无限期休息

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面对性骚扰指控，Hedley乐队否认指控，但宣布“无限期休息”，以重塑自身及改善人际关系。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

过去半个月，Hedley乐队遭到多名女性指控，称其对女粉丝性骚扰。其中一位今年24岁的渥太华女子接受CBC访问，称去年十一月，在一次约会时，遭到Hedley主唱Jocob Hoggard强奸。

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星期三，Hedley乐队发出声明，称乐队成员一致同意，在完成目前的巡回演出之后，“无限期停止演出”，以重塑自身以及改善人际关系。

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主唱Jacob Hoggard在声明中，否认自己曾与任何人有过未经对方同意的性关系，但他也承认，多年来，他“物化了女性”。

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丑闻传出之后，Hedley的经纪公司中断了合约，加拿大最高音乐奖朱诺奖决定取消他们在今年颁奖礼上的演出；本周一晚间，在魁北克城，为他们暖场的音乐人取消了演出；而作为巡回演出中的一站，安大略Windsor市决定取消他们的演出。

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Hedley这次的全加巡演直到3月23号结束，还有十几场演出。

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而也有歌迷对他们始终不离不弃，称这些只是指控，他们会继续支持自己的偶像。

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