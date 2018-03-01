Anis Heydari/CBC

卡尔加里 4 高中女生开发 App，以减少食品浪费

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 1 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大卡尔加里市的4名高中女生正在开发一款手机应用程序，这个应用程序的目的是把餐馆、食品超市等和需要食品的社会服务机构连接起来，减少食品浪费。

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加拿大广播公司的 Anis Heydari 报道说，这 4 个年轻人是 16岁的 托尼斯（Traneice Aranda）和多纳特拉（Donnattella Salvador），17岁的薇拉（Veyra Pascual）和18岁的琳娜（Leanne Bui）。

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Traneice Aranda，Donnattella Salvador, Veyra Pascual, Lourdes Juan and Brad Rougeau (Anis Heydari/CBC)

她们正在开发的应用程序取名为 “剩饭” –  Leftovers，这个 app 是为卡尔加里的一个同名基金会 – “剩饭基金会” – Leftovers Foundation 开发的。

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4 名女生在为 app 做的宣传视频中说，我们的目的是减少食品浪费，作为年轻人，我们有能力为保护地球作出贡献。

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她们还在视频中说，加拿大人每年扔掉的食品高达 310 亿加元。

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因创新比赛与基金会相遇

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报道说，2017年，这4名女生都参加了卡尔加里市麦克纳利主教中学（Bishop McNally High School ）的技术创新比赛。

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这是一个高中女生的技术创业比赛，上述 4 名女生决定选择一个以消除食物浪费为主题的参赛项目。

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在此期间，她们遇到了卡尔加里 “剩饭基金会” 的创始人卢尔德·胡安 （Lourdes Juan），胡安告诉她们，她的组织的义工们，专门把卡尔加里和埃德蒙顿食品供应商以及餐馆的多余食物，分发给社会服务援助机构，而不是统统扔到垃圾场。

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多纳特拉说，这个组织的概念和我们的想法是一致的，这是一个完美的搭配，于是4个女生提出为基金会开发一个应用程序。

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对于基金会来说，这也是个绝妙主意，胡安说，基金会现在的做法，是义工们每天给食品供应商打电话，查询是否有愿意“捐献”的食物，耗费了大量人力和时间。

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（Anis Heydari/CBC）

App 将提高效率

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通过新的应用程序，食品供应商和餐馆可以每天输入愿意提供的食物。

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之后这个 app 可以通知义工们，到哪里去收集食物，再送到哪些急需食物的机构。

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胡安表示，我们希望把工作范围进一步推广，但现在需要很多人力，通过应用程序，我们将能够大大提高效率。

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获得业内人士协助

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加拿大广播公司报道说，这 4名年轻人也得到了一些 “导师”的帮助，比如卡尔加里大学计算机学系的硕士布莱德（Brad Rougeau）就是其中一个。布莱德在读硕士学位期间就开始与这个小团队合作，毕业后他仍然继续参与这个项目。

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报道说，基金会目前正在进行公共筹款活动，目标是筹集 20,000加元，以用于这个应用程序的完成。

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布莱德说，如果能获得大约两万加元的资金，团队就能够完成这个应用程序的全部开发，开始进行全面测试了。

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（RCI with  Anis Heydari/CBC）

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