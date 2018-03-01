魁独运动终结？魁北克党团从官方反对党到只剩三名议员

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曾带领魁北克民众举行1995年独立公投，并一度成为联邦官方反对党 —— 魁北克党团出现内斗，目前只剩下了三位议员。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期三，致力于魁北克独立的加拿大联邦政党魁北克党团（Bloc Quebecois）内部发生地震。

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该党现有的十名联邦议员中，七人宣布退出。

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退出的理由是，他们不同意党领袖玛汀.瓦拉（）争取魁北克独立的方法。

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只剩下三名党员

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魁北克党团的七名党员在周三的记者会上表示，有她（玛汀.瓦拉）没我，要么瓦拉离开魁北克党团，要么我们离开。

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据报道，魁北克党团的议员们不喜欢瓦拉“原教旨式地推行魁北克独立”政策，并指责瓦拉不听取其他议员的建议。。

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魁北克党团前联邦议员Rheal Fortin表示，瓦拉每时每刻都在提，魁北克要独立要独立要独立，像个推销员。对于魁北克党团来说，魁北克终有一天要独立，但是，你每天重复同样的话，并不一定有效果。

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而瓦拉在“地震”发生后表示，愿意通过独立第三方进行沟通，魁北克党团的大门随时敞开着。

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在2015年联邦大选中，魁北克党团赢得了10个席位。

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目前，这七名离开魁北克党团的议员成为了联邦议会中的独立议员。

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魁北克独立主张政党受挫

最近这些年，在魁北克省选以及加拿大联邦大选中，主张魁北克独立的政党支持率持续低迷，与兴盛时期的九零年代不可同日而语。

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魁北克党团组建于1991年，创始人是魁独运动中的领军人物布夏尔（Lucien Bouchard）。

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在最兴盛的时期（1993年大选），魁北克党团曾经赢得高达54个议席，成为联邦第二大政党，也就是加拿大的官方反对党。

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而到了2010年的联邦大选中，魁北克党团遭遇滑铁卢，只得到三个席位，连担任多年党领袖的杜塞普也败在了新民主党人手下。

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2015年大选，魁北克党团获得10个席位，但再度出战的杜塞普还是没有赢回席位。

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一年前，玛汀.瓦拉当选为魁北克党团新领袖。

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从各种民调来看，魁北克人对于从加拿大独立出去这个意向越来越弱。甚至一度有民调显示，超过80%的魁北克民众认为，魁北克应该留在加拿大。

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加拿大广播公司（CBC）的民调分析员Eric Grenier表示，这是否意味着魁独势力的终结，我们还要看下一次，2019年的大选结果。

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2010年，魁北克党团的议席主要是输给了当时新民主党党领袖雷顿领导下的“橙色风暴”；而目前的民调显示，如果魁北克党团持续萎靡，魁北克议席的受益者将会是特鲁多领导下的联邦自由党。

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曾经辉煌：1%差距失败的95公投

二战之后，第一个有魁北克独立主张的政党开始出现。

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到六零七零年代，魁独主张的政党迅速扩展。

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1980年，魁北克第一次就独立举行公投。结果是59.56%反对，40.44%赞成。

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而更为著名的是1995年，魁北克的第二次独立公投，因为其中充满了戏剧性的情节。

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1995年10月30日，加拿大法语省份魁北克就是否独立举行公投。公投的投票率达到了93.52%。

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结果，投票支持独立的为49.42%，反对独立的比例为50.58%。也就是说，反对独立派（联邦派）只以不到1%的比例获胜。

而公投前夕，十万加拿大民众赶到蒙特利尔集会，呼吁魁北克人留在加拿大。

95公投失败似乎是个转折点，独立不再占民意上风，主张魁独的党派在选举中因这一议题受到拖累。

但也有分析人士称，魁独运动只是暂时冬眠了，一待时机成熟，还会死灰复燃。

参考文章：

魁北克独立运动只是冬眠并未寿终正寝

二十年前密齿湖

魁北克民调：大多数人反对魁省独立公投 （2014年）

埃贝尔新书解析：1995年，如果魁北克独立公投通过会怎样？

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