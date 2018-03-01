多伦多机场一乘客手机 “起火”，乘客手部受伤

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加拿大广播公司报道说，星期四（3月1日），在加拿大航空公司 Air Canada的一架飞机起飞前，一名乘客的手机因过热而起火，该乘客被送往医院，加航的航班仍然按时起飞。

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加拿大航空公司的发言人彼得·菲茨帕特里克 （Peter Fitzpatrick ）在一封电子邮件中向加拿大广播公司证实，事故发生在周四早上大约 7点，当时加航 101 号航班还停在登机口，一名上了飞机的乘客的手机 “燃烧了起来”，火立即被机组人员扑灭，飞机没有遭受损害。

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彼得·菲茨帕特里克说，该乘客自己走下了飞机，手部被烧伤，在受到初步护理后，被送往医院 Etobicoke General Hospital。

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加航的网站信息显示，这架前往温哥华的波音 787-9客机载有 266 名乘客，该飞机比预定时间提前 4分钟离开了登机口。

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（RCI with CBC）

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