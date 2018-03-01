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恶意发帖的沉重后果：一方公司倒闭，一方被判巨额罚款

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 1 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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2015年，正在筹备婚礼的廖女士（Emily Mingxin Liao）委托BC省大温的一家婚庆公司为她拍了一组婚纱照。由于对照片质量不满以及后来的付款纠纷，她在网上连续用中英文发帖控诉。店主告上法庭。上个星期，BC省高等法院下达判决，裁定廖女士向店主陈女士（Kitty Chan）赔偿11万5千加元。其中75000加元是对原告经济损失的补偿，余下4万加元为惩罚性赔偿。

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陈女士打赢了这场官司，但是却把这件事称为“一场噩梦”。她和丈夫在列治文经营的Amara Wedding已经在去年年初关门了。她在接受CBC采访时表示，希望她的惨痛经历能让其他人看到教训。

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（Getty Images)

她表示，打这场官司不是为了钱。失去的东西已经失去，什么都无法补偿。但是她希望让大家看到，在网上发帖是要负责的。

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她感叹说，人人都知道网络谣言的杀伤力可怕，但是她从来没有想过这种事会发生在自己身上。

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主审法官：利用互联网发布不实信息的危险，此案是一个例证

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主审法官韦瑟里尔（Gary Weatherill）在其判决书的引言中开明宗义地指出，此案是一个证明利用互联网发布不实信息的危险的例子。

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根据法庭文件透露的信息，陈女士是一名婚礼策划师，她在2004年前后认识了一位梁姓职业摄影师（Kevin Leung），两人开始合作，后来结为夫妻。同一时期她的公司Amara Wedding开张，主要面向华人客户。公司一开始专门提供婚礼摄影服务，后来扩大到包括化妆美发，婚纱租赁，婚礼策划、主持等“一站式”婚礼服务。梁先生在摄影之外还获得了主持执照。

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2015年4月，准备在当年7月举行婚礼的廖女士在网上看到了Amara Wedding的网站和摄影样品。在经过一番咨询讨论后，双方签下一纸服务合约：公司以6064.80加元（含税）的价格提供婚纱照，婚礼摄影，化妆，做头发，租礼服、主持等服务。廖女士后来在法庭上作证时说，她没有细看合约条款，只匆匆过了一遍就签了字。她付了3500加元定金，余下的金额，她给了一张远期支票。

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因对婚纱照不满而拒付余额

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当年6月份，在拿到婚纱照以后，廖女士很失望，加上对其他事的不满（例如陈女士没有亲自为她拍照，也没能按她的要求派一名会说广东话的摄影师，陈梁二人7月初要去日本度假，因此婚礼那天不能到场等等），她取消了那张支票。

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陈女士发现拿不到欠款时，离正式婚礼的举行只有几天了。她决定仍然按合同提供婚礼服务，过后再交涉欠款问题。

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婚礼如期举行，两名摄影师被派去全程拍照。但是陈女士扣住了照片，要求新娘子先付清欠款。廖女士告到小额赔偿法庭，指控陈的公司不履行合同。陈女士反诉她拖欠费用。这一场法庭交锋的结果是陈女士获胜。

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网上大量发帖控诉

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双方在小额赔偿法庭打官司是2015年8月的事，从那时起到次年7月，廖女士在微信、微博、脸书和温哥华社区论坛等社交媒体上用中英文多次发帖，指控陈女士和她的公司不专业、不诚实，是两面派、骗子，拍出的照片连手机拍的都不如，并警告需要婚礼摄影服务的人远离这家公司。

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2016年10月BC省的小额赔偿法庭下达判决后，廖女士表示了道歉。但是此时Amara Wedding已经维持不下去了。2017年1月，陈女士遣散了雇员，停止了营业。她在接受CBC采访时说，那些中伤诽谤的影响是灾难性的。因为她的公司和许多华人社区的生意一样，主要靠的是口碑。

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廖女士为自己辩解说，她在网上发帖是因为觉得自己被骗了，因为她相信对方违反了合同，并不是有意污蔑。但是她没能说服韦瑟里尔法官。

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韦瑟里尔法官认为，廖女士的行为是出于恶意。她如此锲而不舍地发帖，就是为了破坏原告的声誉，损害她的公司。判决书中列出了一部分廖女士在各处发表的长篇帖子。它们被韦瑟里尔形容为“极其恶劣的，控诉性的，尖酸恶毒的”。

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判决书说，廖女士以及其他觉得可以利用网络发泄不满的人必须明白，发表诽谤性的帖子是有后果的。

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（RCI with CBC，Jason Proctor， Vancouver Sun）

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