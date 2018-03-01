多伦多华裔男童被撞身亡，安省政府承诺采取行动

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

本星期二（2月27日）在大多士嘉堡，放学回家的11岁华裔男童Duncan Xu刚走出校门就被一辆货车撞倒，伤重不治。这起惨祸的发生使多伦多市长和该市道路安全项目Vision Zero的负责人强烈呼吁省政府加快行动，立刻着手在校区周边安装交通管制摄像头。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

交通管制摄像头也被称作摄像雷达。它可以自动记录超速的车辆并开出罚单。提出道路安全项目的市议员Jaye Robinson说，安装摄像头将会使行人被撞的事故大幅度减少。她说，光是设减速标志是不够的。那些超速的人，只有让他们钱包受损失，他们才会改变坏习惯。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多市长托利（John Tory）利用他和安大略省长每周四上午的例会再次要求省政府加快行动。此前省政府官员曾经表示，由于选择供应商所需的时间，多伦多市要等到2019年中才能安装摄像雷达。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省长办公室稍后在回应CBC的采访要求时表示，将和市政府、警察局等各方合作，尽快实现校区安装摄像雷达的目标。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

进入2018年以来，多伦多已经有11名行人被撞身亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC, John Rieti）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada