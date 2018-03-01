特鲁多：向外国互联网企业征税，买单的是加拿大人

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加拿大政府本周公布年度财政预算报告后，招致的批评之一是没有听取向外国互联网巨头企业征税的建议。加拿大总理特鲁多星期四（3月1日）回应说，向外国互联网企业征税，最终买单的是加拿大纳税人。他不想让加拿大人为手机或互联网服务花费更多。

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加拿大新民主党和一些工会及企业的领导人认为，加拿大企业交的税比谷歌、优步、脸书和Netflix等外国互联网企业更多，这是不公平的。加拿大公务员工会批评说，不公平的税制损害了加拿大企业，尤其是文化产业，而财政预算报告把这种不公平维持下去。

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特鲁多今天是在魁北克省蒙特利尔市出席活动时表达上述立场的。自由党政府去年和Netflix达成的协议在魁省引起了强烈反对。根据该协议，Netflix将在今后五年中向加拿大影视业投资5亿加元，换取免交销售税。魁北克省议会的各党议员在去年秋季会期已经一致通过尽快向外国互联网企业征收魁省销售税的动议。

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（RCI with CP, Morgan Lowrie）

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