加拿大交通最拥堵城市：蒙特利尔

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蒙特利尔人总是抱怨堵车堵得厉害，看来这真不是因为蒙特利尔人爱发牢骚，新的统计表明，2017 年蒙特利尔是加拿大交通拥堵最严重的城市，居然超过了多伦多！

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全国 “第一”

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交通数据公司 INRIX 发布了 2017 年全球交通拥堵排行榜，根据该公司的调查：

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在全世界的 1360个城市中，大蒙特利尔排名第 38；

在北美的 319个城市中，蒙特利尔的拥堵程度排名第11位，与美国休斯顿和波特兰并列；

在加拿大的 22个城市中，蒙特利尔一举 “夺冠”。

相比之下，2017年加拿大第二拥堵的城市是多伦多，在整个北美排名第 15；其次是温哥华，在北美地区排名第 24 位。

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去年人均堵在路上 50个小时

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上述调查显示，去年在高峰时段，蒙特利尔的开车者被堵在路上的时间平均为 50个小时，占自己全年总开车时间的 13%。

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在全世界的排行榜上，美国洛杉矶是最拥堵的城市，驾车者平均每年损失100 个小时。

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这就是说，开车的人每年把大把大把的时间浪费在交通上，若再考虑一下由此浪费的汽油，无论从金钱还是从环境的角度来说，都不是好消息，而且完全没道理。

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问题所在

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蒙特利尔的交通拥堵是多年以来的老问题。

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每年大蒙特利尔都有着无休无止的修路工程，工程进度缓慢，而且工程之间缺乏协调，再加上城市人口不断膨胀，信号灯系统跟不上”形势“ 等等，都导致了问题的恶化。

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在技术高速发展的今天，很多人在问，是否能重点考虑采取最新的技术，投资智能交通系统，比如交通信号灯的优化，以及动态路径系统等等。

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INRIX 是美国的一个从事交通数据研究统计的公司，去年的排行榜覆盖了全球 38个国家的 1360 个城市。

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（RCI with Radio Canada & CBC）

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