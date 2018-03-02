震惊而心碎：BC省获救宠物小猪成了新主人盘中餐

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2016年，不列颠哥伦比亚省(BC省)的动物保护组织“防止虐待动物协会（SPCA）”在温哥华岛的Duncan市救出了57头遭到虐待的宠物小猪(越南大肚猪，pot-bellied pig)。

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其中有一头就是Molly。于是，动物保护协会开始帮助她寻找新主人。

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Leon Davis当时负责照顾这些宠物小猪。

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到上个月，他们终于为Molly找到了新主人。

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但是，几天前，人们发现，宠物小猪Molly已经成了新主人的盘中餐。

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Davis表示，这令他感到”震惊而心碎“。

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BC省防止虐待动物协会的发言人Lorie Chortyk表示，这是该协会成立17年以来，首次出现这类情况。

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消息出现后，有人找到了那位新主人。

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新主人随后在脸书上表示歉意，称自己从未想要把Molly吃掉，但是，Molly脾气不好，很难和家里其他动物相处。

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但Davis并不相信这种说法。他表示，人会撒谎的。

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在当时签署的协议中，明确提到，领养者不可以杀掉宠物，或者卖掉宠物。

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Davis说，如果新主人觉得无法照顾Molly，还可以把她送回来。

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据称，这位新主人的脸书随即被愤怒的人们攻陷，有人还对他发出了威胁。

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但是，根据现行法律，这位新主人不需要付上法律责任。

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动物保护机构已经把他列入了黑名单，禁止他再领养任何宠物。

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而他们也称，员工们觉得很受伤。也正在找寻领养过程可能的漏洞。

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