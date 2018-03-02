周末网络广播（2018年3月2-4日）

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本周报道精选

多伦多一叙利亚难民家庭给儿子起名 “贾斯汀”，但现在乐观情绪在消退（赵黎）

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哈桑姆·阿拉马德（Hussam Alahmad）和妻子舍琳（Sherin）是来自叙利亚的难民，叙利亚饱受战火蹂躏，阿拉马德夫妇带着女儿来到加拿大多伦多市，开始了新的生活。抵达加拿大不久，去年的 2 月，他们就有了第二个孩子， 一个男孩，为了感谢加拿大总理贾斯汀·特鲁多，这对夫妇决定给儿子起名为 “贾斯汀” 。时光过得飞快，转眼一年过去了，2月底，加拿大广播公司的 Lauren Pelley 再次采访了阿拉马德一家，但一年后，这个家庭的乐观情绪正在消退。

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新预算案四平八稳，性别平等成主线（亚明）

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加拿大政府财政部长比尔·莫诺（Bill Morneau）星期二向议会提交了自由党执政以来的第三份预算案。由于2019年将是全国大选年，这次的预算也被看作是选举前一年的政策纲领，以稳为主，所以自由党没有出台较大的举措，而是把重点放在了促进男女平等，通过减少收入差距、分担家庭责任、让更多妇女进入职场的角度来推动经济发展。根据世界经济论坛发布的报告，加拿大在世界150个国家的男女平等排名中，仅排在第16位，因此还有很多需要改进之处。

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谷歌即将推出Hangouts Chat，和企业内部聊天/交流工具 Slack竞争企业市场（沈二）

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卡尔加里 4 高中女生开发 App，以减少食品浪费（赵黎）

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加拿大卡尔加里市的4名高中女生正在开发一款手机应用程序，这个应用程序的目的是把餐馆、食品超市等和需要食品的社会服务机构连接起来，减少食品浪费。她们正在开发的应用程序取名为 “剩饭”， 是为卡尔加里的一个同名基金会 – “剩饭基金会” 开发的。她们在为 app 做的宣传视频中说，我们的目的是减少食品浪费，作为年轻人，我们有能力为保护地球作出贡献。

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五个角度帮你理解联邦预算案中提到的“全国公共药物计划”（亚明）

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加拿大联邦政府在星期二的新预算中宣布，将成立一个专门的咨询委员会，来研究在全国实行公共药物计划的方案。这是一个讨论了多年的想法，之所以没有实行，不仅有经费的问题，也涉及到复杂的政策及实施运作。加拿大民众对此也有很多疑问。加拿大广播公司的记者尝试从5个方面作出初步回答。

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一周图片报道

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