加拿大西部农场主谷物运不出去呼吁政府给予帮助

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期五 2 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大西部平原的农场主们正在面临丰收的谷物迟迟无法运到市场出售的困境，他们正在向政府发出呼吁。

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加拿大农业联合会星期四在渥太华召开新闻发布会，要求联邦政府提出解决问题的行动计划，包括呼吁参议院尽快通过“交通现代化法案”。

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Mike Zartler/CBC

贝尔•普赖贝斯基（Bill Prybylski）就是农场主之一。他的农场位于里贾纳市东北约两小时的柳树溪（Willowbrook）地区，去年农场获得了大丰收。

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要按往年的正常情况，他存在谷仓中的粮食到2月底应该有一半运走卖掉了，可今年刚出仓四分之一左右，大部分仍存放在谷仓里。

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普赖贝斯基说：“这很令人沮丧。虽然我们知道有合同的财务承诺，但要粮食运走才能变现。现在粮食大多数还压在仓库里。我要想其他办法才能支付日常的开销”。

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普赖贝斯基现在每天都在等待电话通知，何时能将仓库里的粮食装上卡车，运到火车铁轨旁的谷仓，用传送带装上火车，通过铁路运输到港口， 然后卖到海外。

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普赖贝斯基只是加拿大西部农业产区正为粮食运不出去着急的数千名农场主之一。

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多个原因造成谷物积压

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加拿大铁路公司方面说， 造成今年谷物运输慢的原因来自多个方面，包括严冬的极端天气，去年丰收带来的高需求，以及特殊谷物车厢和铁路员工的不足。

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但普赖贝斯基说：“他们应该知道，每年都要把这些粮食运出去，所以就该提前做好计划，以便完成工作。谷物就在那里，我想就是他们管理不善”。

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根据代表西部几个谷物协会的农业运输联盟（Ag Transport Coalition）提供的数据，铁路部门在2月12日那一周提供的车皮数量只有需要量的38％。其中全国铁路公司只承运了农场主希望运出谷物的17%， 太平洋铁路公司承运量为66％。

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西部谷仓协会执行总监韦德•索布科维奇说：“这种工作效率令人觉得恐怖。让我们非常同情农民”。

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两家铁路公司则说，他们已经计划投入更多的机车和漏斗车厢，召回更多的铁路员工， 以提高运力，并确保长期运力的增加。

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国家铁路公司的发言人杰里米•贝里（Jeremy Berry）表示，该公司正在增加机组人员和机车。截至目前为止，这一年的货运量比以往增长了30％。但与此同时，谷物的运量比前三年的平均水平低了约3％。 他说公司现在已经意识到这个问题，并会当作重中之重。他说：“公司预计在6月底前会增雇大约400名新的火车司机和375名其他员工。

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两家铁路公司都表示， 随着天气转暖，温度回升，他们可以进一步提高铁路的运力。

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但西部谷仓协会执行总监韦德•索布科维奇（Wade Sobkowich）警告说，天气变暖后，公路运输反而会受到更多限制， 因为春天的温和天气使道路变软，不利于大型卡车的通行。届时为了方便卡车运输，可能还要增设铁路边的谷仓。他说：“今年的延误状况是5年来最糟糕的。我们面临的形势很严峻。现在这样地铁路系统不应是我们国家原来设想的那样”。

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Mike Zartler/CBC

敦促立法加强对铁路公司运营的监管，以帮助农民

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索布科维奇解释说，如果我们的谷物不能及时运出装船，那不仅会影响加拿大农场主的市场信誉，还可能导致买家转向其它谷物出口大国，例如美国和俄罗斯。

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加拿大交通运输部新闻秘书Delphine Denis说，他们正在与国家铁路公司和太平洋铁路公司保持密切联系，以确保能够提高谷物运输的速度。他说：“但国家铁路公司面临的问题不是很容易解决，他们以前裁员时解雇了不少人，现在不那么容易就找回来。即使投入更多的机车，可没有人开也不行啊”。

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而来自西部农业省份的国会议员也正在议会推动尽快通过“交通现代化法案”。来自萨斯卡通选区的保守党国会议员凯文•沃夫（Kevin Waugh）就是其中之一。他说，尽管这个法案比较重大，比较复杂，但我们需要尽快解决这个问题”。

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该法案有希望在今年夏天通过，它将提高农场主在与铁路公司交往中的地位，如果铁路公司不能按时完成谷物的运出， 那要受到罚款惩处。这不仅因为农场主在交货之前无法得到报酬，还因为托运人可能被迫缴纳船只的滞港费，甚至可能因错过最后期限遭受更大的经济损失。收听

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