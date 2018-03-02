大温亚裔男子飞脚踢翻老年女性后逃走，警方正在寻找此人，呼吁公众提供线索（组图）

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本周三（2月28日）下午在BC省列治文市的一个公共图书馆，市政府为一项临时组合屋修建项目召开的公众咨询会正在进行。一个亚裔男子走向一位白发女士，突然飞起一脚踢在她的右侧腹部，把她踹出几米之外，然后立刻逃走。目前列治文市的皇家骑警正在搜捕这名男子，并呼吁市民提供线索。警方电话：604-278-1212。

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被踢的女士是图书馆的一位60多岁的工作人员，当时正在分发材料。网上流传的视频显示，这名男子已经开始发力，她的脸上还是一副图书馆员准备向读者提供帮助的表情，完全没有意识到对方要干什么：

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这一脚看上去用了全力：

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该男子脚一收回立刻转身飞奔，眨眼间消失：

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这位工作人员被人扶起，万幸只受了轻伤：

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逃走的男子看上去30岁上下，平头，戴眼镜，背一个蓝色双肩包。有目击者说听见他讲中文，但目前还无法确认他是否真的是华裔。

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BC省政府计划在大温地区为无家可归者修建600套临时组合屋，其中40套将位于列治文市Elmridge Way。这个项目自上个月公布后引起了许多住在周围的市民的反对。星期三下午的咨询会正是为了就此进行沟通。

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