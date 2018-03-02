芳丹案无罪裁决令警长一个星期没睡好觉，就因没找到犯罪者的证据

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温尼伯警察局长丹迈·史密斯（Danmy Smyth）说，自从2月22日陪审团以证据不足为由，宣布涉嫌杀害了原住民女孩的雷蒙德·科尔米耶（Raymond Cormier）无罪之后，他有一个星期睡不着觉。

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星期五是史密斯警长就上个月的判决首次表态。他说，温尼伯警局凶杀案部门为此案件尽了最大努力调查和搜寻证据，但最终还是没能说服陪审团。他对判决感到失望，并向原住民遇害女孩蒂娜·芳丹（Tina Fontaine）的家人表示歉意和理解。

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蒂娜是2014年失踪多日后才被发现遇害的。这个15岁女孩的尸体于8月17日在红河中被发现。她的身上被裹了被子，里面还加了石块增加重量。

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她的遇害引发了加拿大全国的关注，也最终推动了联邦政府组成一个专门的委员会，在全国调查失踪和遇害原住民女性的问题。

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史密斯警长说，温尼伯警局的凶杀案侦查部门在此案侦查期间尽了最大的努力寻找凶手，最后确定了科尔米耶是最大的嫌疑人，但最终没有拿到有力的证据。法庭审判时科尔米耶也始终没有认罪。因此陪审团最后以证据不足裁定其无罪。

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温尼伯原住民社区对此判决非常不满，并提出准备上诉。按照法庭规定的30天上诉期，截止时间是3月22日。

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曼尼托巴省具有27年经验的检察官布赖恩·贝尔（Brian Bell）认为，由于陪审团的审议是保密的，上诉的唯一理由只能是，在审判过程中法官是否有任何错误。他说，判罪的标准非常严格，这是为了防止错误的定罪。虽然陪审团或法官判处无罪释放某人并不一定意味着这个人是无辜的。但“公共利益不能成为上诉的理由”。

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