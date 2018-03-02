一个微小的举动有时会改变人生，比如说，拾金不昧或想起母亲

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在一般人的印象里，一个吸毒上瘾的人为了弄到钱甚至可以六亲不认，或者不惜犯法。但是在去年11月的一个寒夜，38岁的麦基洛普（Danny MacKillop）似乎被一根无形的魔杖点了一下。他在一个自动取款机找到40加元后，追上还没走远的失主，把钱还给了人家。对于一个对芬太尼和海洛因重度上瘾，常常需要行骗才能果腹的人来说，这个举动异乎寻常。他当时并没有想到，他的生活会因这件事彻底改变。

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丢钱的是多伦多警官科克伍德（Jay Kirkwood ）。他经常在那一带执勤，早知道麦基洛普是个瘾君子，因此更觉得此举可贵。他在脸书上发了个帖子讲述这件事，并在几个星期后偶遇麦基洛普时告诉了他。

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麦基洛普请求他在这条帖子下面用他的名字加个标签。“这样我妈看见了就会知道我不那么坏。”也许是因为自惭形秽，他已经两年没有和母亲联系了。科克伍德答应满足他这个近乎天真的小心思。

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因为这个标签，科克伍德收到了许多来自麦基洛普家乡布雷顿角的留言，其中就有麦基洛普的母亲玛丽。她当即决定去多伦多找儿子。

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到多伦多的第一天，她跑了许多收容所、小旅馆和为无家可归者提供食物的地方。看看天黑下来了，她正打算回住处，忽然看到了一张熟悉的脸。多伦多人海茫茫，而且那一带并不是麦基洛普惯常出没的地方。母子俩居然在街头相遇，这不能不说是个奇迹。

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一些旧日的朋友也通过科克伍德的脸书跟麦基洛普联系上了。在他们的帮助下，麦基洛普进了温哥华的一家戒毒中心。他的辅导员麦凯科恩（Daniel MacEachern）说，他现在每天都在进步。

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麦凯科恩也来自布雷顿角，过去也曾受毒瘾困扰，现在是一家戒毒中心的主管。谈到麦基洛普最近几个月的经历，他感慨道，有时候在你的生活道路上，老天爷会给你设一些标记，你只要有信心，跟着走，就会看到光亮。

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对于麦基洛普来说，这段走向光亮的路的第一个标记，是那两张被忘在取款机里的20加元纸币，也许还有一个在他脑子里催促他追上失主的声音。

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戒毒是一个艰苦的过程。但是麦基洛普这一次获得了来自全国各地的新老朋友和家人的支持。他说，灰心丧气的时候，他就上网去读几条留言。

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鼓励他的人当中还有他的老相识，多伦多警官科克伍德。他在最近的一条帖子里说：“多保重，达尼，你一定会成功的。”

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（RCI with CBC，Norma Jean MacPhee）

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