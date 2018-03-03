新研究：很多母亲缺乏幼儿烫伤知识

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澳大利亚的研究人员说，很多有着年幼孩子的新妈妈缺乏有关孩子烫伤的基本知识。

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这个研究小组对澳大利亚昆士兰州 （Queensland） 近 500 名年幼孩子的母亲进行了调查，只有三分之一的人知道导致儿童烫伤的主要原因，而只有十分之一的人知道在孩子被烫伤后应该采用的正确处理方法。

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被热饮烫伤

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研究报告的主作者杰奎琳·伯吉斯 （Jacqueline Burgess）在一封电子邮件中告诉路透社，在澳大利亚和许多其他发达国家，热饮料是导致幼儿被烫伤的最主要原因。

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她说，在澳大利亚，热饮烫伤占我们治疗的所有烫伤的 20%， 这一数字在过去15年中一直保持不变。

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她补充说，此类烫伤的小患者，大约75% 年纪不到24个月，我们的研究就是为了解决这个问题。

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参与这项研究的都是成年女性，在研究开始时她们至少有一个5至12个月大的孩子。大约一半的女性不到29岁，约有40% 是第一次做母亲。

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伯吉斯说，只有不到一半的新妈妈知道 6至 24个月的孩子是热饮烫伤风险最高的群体。

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父母加强安全意识

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她说，这个年龄段正是孩子运动技能发展的时期，他们好奇心很强，模仿成年人的欲望正在增加，已经能自己够到物品，但这个年龄组缺乏危险意识。

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因此，这个年龄组孩子的父母在准备热饮时需要特别警惕，应该把饮料放在孩子够不到的地方，比如放在桌子的中间或里面，不要放在边上。

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伯吉斯接着说，还可以在厨房外面加一个安全栏杆，厨房是个“危险区”，不要让年幼的孩子随便进去。

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用凉水冲20分钟

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如果孩子被烫，用凉水冲20分钟是最好的急救措施，这样能减少烫伤的深度，缩短愈合的时间。

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研究人员在上述报告中说，有94% 的母亲知道用凉水冲被烫的地方，但只有10%的人知道要一直冲上20分钟。

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App – The Cool Runnings

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为了帮助家长们增加有关孩子烫伤的知识，上述研究人员开发了一个应用程序，名为The Cool Runnings，专门教授有关烫伤的安全知识和急救措施。

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杰奎琳·伯吉斯表示，The Cool Runnings 应用程序，使刚当了爸爸妈妈的人能够通过智能手机方便地了解如何预防烫伤等等。

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她说，具体来说，这个应用程序中有各种内容，包括动画、视频和信息图表等等，主要都是有关烫伤的风险和急救措施，目的是帮助家长预防孩子的烫伤事故。

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（RCI with CBC/Reuters）

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