谷歌即将推出 Hangouts Chat和 Slack竞争企业市场

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Hangouts Chat首次于2017年Google Cloud Next 与Hangouts Chat共同宣布。现在，Hangouts Chat已经完成测试，谷歌将在未来7天内向G Suite用户推出。原来只有注册Google早期采用者计划的公司才能使用该软件。

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“聊天”式交流也是企业内交流的未来

所谓“聊天”/即时信息的形式已经是目前人们最主要的交流方式之一。这一点谷歌和各大网络公司已经基本确认，它们相信企业内容交流的模式也将会在这个基础上。

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对于已经支付G Suite工具的企业，Hangouts Chat可能会成为Slack的有吸引力的替代方案，因为它将包含在每个G Suite订阅者中，无需额外费用。它也与其他G Suite应用程序紧密集成。

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Slack借助的是整合企业内容交流+内容整合

Slack是这5年来在硅谷产生的所谓“独角兽”之一，获得巨大商业成功的公司。Slack主打的就是企业内部交流的整合，将email、即时信息、工作进度、日程已经文件管理集成在一个简单明了的系统里。

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Hangouts Chat就是Google和Slack，Microsoft Teams类似项目的对手。

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谷歌的优势在深度集成

谷歌的Hangouts Chat是放在它力推的企业版综合系统G Suite里的。谷歌Hangouts Chat占据了一个无人企及的高地。除了大量现有的企业用户外（CBC & Radio-Canada就是谷歌G Suit 的用户），G Suite 包括像 Gmail, 在线存储 Google Drive，日程管理 Google Calendar…这些工具已经是企业必不可少的部分。

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与Google自己产品的深度整合是Chat最吸引用户的一部分。从聊天到Hangouts Meet视频会议，内置上传到Drive上传，协作文档等功能。

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谷歌有Allo、Duo和Hangout助阵

Hangouts Chat是谷歌的企业版聊天工具，在个人聊天和交流领域谷歌还有Allo、Duo和Hangout，这些个人版本一直不大火，但是它们将和Hangouts Chat组成了一个矩阵，相互促进，成为谷歌这个无所不包的大系统的部分。

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Hangouts Chat和 Meet 是其在商业级别的聊天工具。Hangouts目前已经安装在数以百万计的智能手机上。

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又是人工智能和机器学习

谷歌还承诺，Hangouts Chat会使用公司的AI来提高工作流程的效率。Hangouts Chat将包含25个机器人，帮助组织提高工作效率，甚至包括帮助员工冥想和休息。一个名为@Drive的机器人会在您添加到文件，发表评论或人们请求访问您的文档时提醒您。 @Meet机器人与Google日历集成以计划会议。

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谷歌表示，用户还可以在聊天的基础上构建bot集成，如果他们愿意的话。

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目前Hangouts Chat支持28种语言聊天，每个聊天室最多可以有8,000个成员。

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同样重要的是，Google已经建立了一个与合作伙伴的聊天机器人集成的合作伙伴生态系统。它们包括Xero，RingCentral，UberConference，Salesforce，Zenefits，Zoom.ai，Jira，Trello，Wrike和Kayak等。甚至有一个Giphy聊天机器人。

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谷歌希望其机器学习功能和深度集成将使其在竞争中脱颖而出。

Hangouts Chat正在进入日益拥挤的企业协同领域。虽然其仍有充足的增长空间，但很多公司已经开始全心投入。当然，谷歌的优势在于它已经在企业用户领域拥有庞大的用户群。

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G Suite Next 上宣布Hangouts Chat

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