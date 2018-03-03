纽芬兰省10几万人争相申请原住民身份，奇葩问题多多

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期六 3 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大第一民族是40多个原住民部族的统称，他们凭印第安人身份卡，享有特殊的福利。而对那些与其它种族通婚和迁出保留地的原住民来说， 他们的身份已有些模糊。近几年，这个问题在纽芬兰省最突出，因为那里10年前新创立了一个原住民部族，要通过申请和审评程序才能领到原住民身份证。

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纽芬兰省的原住民属于恰里布·米克玛克（Qalipu Mi’kmaq）部落。恰里布在当地原住民的语言中是“驯鹿”的意思。米克玛克这个族群是2011年才创立的， 经历了长期的争取过程。

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纽芬兰省是1949年最后一个加入加拿大联邦的省份，根据“印第安人法”，米克玛克是“没有部落”的族群，不能算原住民。

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1972年，一群纽芬兰省的米克马克人成立了纽芬兰印第安人联合会（FNI）。该组织开始试图改变“印地安人法案”的条文，以获得原住民地位，但最后毫无结果。后来是在1989年通过司法诉讼才赢得与联邦政府谈判的机会。经过约20年的间歇性谈判，在2008年通过原则协议，获得官方认可。

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该协议同意创建一个登记流程和一个委员会，负责监督和审批族群成员名单。当时估计，申请人不会超过1万人。但后来有来自全国各地的10.4万人申请成为米克马克族群成员。如果都获得批准，那它将成为加拿大最大的原住民族群。

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这大大超出了原来的预想， 因此委员会不得不制定一些考量标准，并以打分的形式来评判谁能算是米克马克原住民。

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这些考量标准和分数分别是：

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1.经常访问纽芬兰省的米克马克地区 （4分）；

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2.与纽芬兰米克马克族群的成员有频繁的联系 （2分）；

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3.居住在纽芬兰 （3分）；

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4.是第一批发起成立米克马克族群的成员 （9分）；

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5.保留着米克玛克文化和生活方式 （9分）

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而第五条一直争论最多，它要求申请人证明他们对米克马克文化的了解，参加过族群的文化、宗教仪式和传统活动。

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按这5条衡量，能达到13分的才算合乎标准。

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联邦政府为此成立了审评委员会，成员中一半是印第安人代表。但从一开始就招致很多批评，有的批评说审批程序拖的时间太长，更多是批评标准不统一，且没有理解米克玛奇部族的文化。

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就连第一批自称“创始成员”的2.3万申请者中，也有一开始没被批准的。

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其中一位叫卡尔文·怀特（Calvin White）的长者作为当地知名长老，也是创立这一族群的发起人之一，开始就没有被批准，但后来经过争取才被接受。最让他不能理解的是他的六个孩子中有三个被接受，另三个被拒绝。怀特说，其中两个被拒绝的孩子就是在纽芬兰省上的学，只是长大后离开了纽芬兰。他们与家的地理距离影响到了他们的出生身份。

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怀特说，遇到他家这样情况的家庭还有数百个。甚至有一个家庭的一对双胞胎，都是在纽芬兰长大，却一个被批准为原住民，一个没被批准。

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还有就是住在远离城市地区的人应不应该都算米克马克人？全省有67个米克马克原住民社区，是否也需要按评分点数甄别。

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65岁的戴夫·鲍德温（Dave Baldwin）一直生活在Corner Brook的乡村，也没被批准为原住民。他说：“我的兄弟姐妹和表兄弟都得到了资格，但是他们却拒绝了我。说我没参加过相关的文化活动，这太牵强了。我一生都是在按印地安原住民的的生活方式过日子。我不需要一张卡片来证明我自己是谁”。

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来自恰里布原住民的酋长布伦丹·米歇尔（Brendan Mitchell）自2015年以来一直担任族群的领袖。他非常清楚鲍德温所表达的担忧。他说：“我真不知道他们应该怎样才能得到13点以上的积分，这些人一直都生活在土著社区呀”。

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他说： “自从协议达成以后，整个事情就越来越糟糕。我们不需要政府中的人用文件和数字来证明我们原住民的身份和生活的正当性”。

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文章分类: 加拿大原住民政治社会

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