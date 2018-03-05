“温尼伯福克斯冰道”今年到访人数破纪录

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世界最大的滑冰场之一，曼尼托巴省温尼伯市的“福克斯共享冰道”，星期天宣布今年的滑冰季结束。

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温尼伯每年会在红河与阿斯尼伯恩河（Assiniboine）上开设这个天然大冰场。今年冰道的长度达到了10公里，比以往历年都要长。冰场开放的天数达到72天。

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发言人克莱尔•麦凯（Clare MacKay）说：“去年安装的新计数仪可以记录下有多少人到港口的冰场滑冰。最多的周末达到5万人。 再加上沿着冰道还有很多入口。我们的估计在1月和2月两个月，总共有60万人次进入冰场。这超过了我们以前的纪录”。

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麦凯提醒人们， 虽然河上的冰道还在，但最好别再使用了，因为随着气温的升高，冰层正在变薄，会不安全。 她说： “看来冬天就要过去了，我们度过了一个美妙的冬天”。她还提醒大家，虽然冰道上已经不能滑冰，但仍然可以继续其它的冬季活动，包括到北极冰川公园观赏冰城堡和光雕。食品大厅也仍继续开放。

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“福克斯共享冰道”每年冬季开放，2008年扩展到8.54公里长，超过了首都渥太华丽都运河上7.8公里长的滑冰道，当时世界最长的天然冰道。

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根据吉尼斯世界纪录网站，世界上最长的天然结冰的冰道是不列颠•哥伦比亚省温德尔米尔湖（Lake Windermere）上的“白色之路”， 2014年12月的纪录是29.98公里。

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