汉密尔顿周六晚出现黑衣帮快闪，沿街搞破坏

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安大略省汉密尔顿警方仍在继续搜寻周六晚上举行暴力游行的蒙面破坏者。

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该团伙约有30人，他们都身穿带帽子的黑衣服，蒙着脸，星期六晚上10点左右出现在市中心附近的Kirkendall区。 他们在街上边走边燃放鞭炮，向咖啡馆、商店投掷石块等物体，砸坏玻璃和车辆，还举着一面横幅，上面写着“没人能管我们”。

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当时街上有些餐馆还没关门，有些餐馆的老板不知发生了什么，吓得躲到了桌子底下。

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一位名叫克里丝塔博伊德的妇女当时开车在街上遇到这群暴徒，她说当时被吓坏了。暴徒们就在她车边，堵住她的路。她很担心也会向她扔石头。

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当警方接到报案抵达时，这群人迅速解散逃离。警方估计，当晚破坏造成的损失约10万加元， 但没有人受伤。

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负责调查此次事件的警官鲍尔汉密尔顿（Paul Hamilton）说：“毫无疑问，这属于刑事犯罪行为。我们也会按刑事犯罪来进行调查。警局已命令紧急行动组等三个部门展开调查行动。到目前为止，起码已经证明有10项破坏行为，警方已经掌握了证据。

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汉密尔顿说：“我们估计此事与正在举办的一个书展有关。我们正在调查周末在威斯代尔高中举办的每年一次的无政府主义者书展是否与此有关”。

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汉密尔顿市长弗雷德艾森伯格（Fred Eisenberger）发布声明说， 这种随性的毫无意义的暴力破坏行为是可耻的， 也是对我们城市精神的破坏。他呼吁市民站出来支持受到破坏的那些小企业。”

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位于洛克圣街246号的甜甜圈店因为八扇窗户都被砸碎了，店员无法清晨上班烤甜甜圈，但仍有不少客人到访买咖啡或喝茶。

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