美国要对进口钢铁铝材征收高关税，加拿大能幸免吗？

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上个星期四，美国总统特朗普宣布将对外国进口钢材征收25%的关税，对进口铝材征收10%的关税。一石激起千层浪。这在北美自由贸易协定第七轮谈判期间，等于投下了一颗重磅炸弹。

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贸易律师马克•华纳（Mark Warner）在接受加拿大广播公司采访时说：“这次是他的第一个具体行动，说主要针对的是中国。但从大局来看，特朗普是要兑现在竞选期间的许诺：把美国流失的工作机会找回来。中国虽然是世界上最大的钢铁生产国，但它几乎很少将钢材直接出口到美国。

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实际情况是，从加拿大进口的才是大头儿。加拿大是美国最大的钢材供应国，每年向美国出口的钢材超过400万吨，等于美国进口钢材总量的六分之一。加拿大铝材所占的比重更大，占到美国总进口量的40%以上。

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加拿大政府随后发表的声明说：如果加拿大钢铁和铝制品出口受到美国这一新关税政策的限制，加拿大将采取相应措施以捍卫贸易权利和钢铁工人的利益。

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世界各国的回应

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特朗普预计会在下个星期正式宣布这一决定。这在全世界引发了一系列担忧，包括世界各国将对美国的出口采取针对性回应；也有人担心贸易保护主义的冲击，将使全球经济陷入停滞。

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蒙特利尔银行经济学家萨奥•瓜特瑞（Sal Guatieri）说：“关税只会煽动对通胀和利率的担忧，同时如果消费能力受到打击和其他国家报复，美国的经济增长也将受到削弱。”

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欧盟委员会主席让-克洛德·容克对特朗普做出了激烈的谴责，说他的计划是“明目张胆地保护美国国内工业”。容克表示，如果特朗普继续下去，欧盟将采取报复行动。

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中国商务部的声明则没有立即给出具体的回应，只是说：“中方表示严重关切。北京履行了贸易义务，呼吁华盛顿也能通过谈判解决争端”。

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有专家认为，北京没有采取针锋相对的态度，是因为正面临着来自美国、欧洲和其他贸易伙伴的投诉，说它不恰当地补贴出口，还违背自由贸易承诺阻碍外国进入其市场。

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特朗普就认为长期以来中国和其他国家贸易行为不公平，所以在上周将钢铁和铝业高管召集到白宫，就惩罚性关税措施征询他们的意见。

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白宫新闻秘书萨拉赫卡比·桑德斯说，这个决定“不应该让任何人感到惊讶。总统一直在谈论它”。周五，她告诉记者，特朗普并不担心当天的市场下跌，并补充说“总统仍然关注长期经济层面”。

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对加拿大能否网开一面

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在刚刚过去的这个周末，加拿大政府和美国的一些参议员及新闻媒体都在向特朗普当局施加压力，要求他把加拿大排除在新的惩罚性关税之外。

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但特朗普身边的两位贸易顾问都在接受媒体采访时说，总统认为钢铁工业对美国来说很重要， 而现在美国的钢铁行业状况不佳。能不能给哪个国家免除新关税，要经过一定的程序。加拿大的媒体解读这句话的意思是美国没有把对加拿大网开一面的门全封死。

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有经济分析家预计，特朗普的举动在短期内可能会推高美国的钢铁和铝材价格。Capital Economics在一份给客户的报告中称：“自从年初以来，美国国内钢材价格已经上涨了20％，因为他们预计会采取保护主义措施。”

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这对美国钢铁和铝业公司来说很好，但对使用这些产品的任何制造商来说都不利，而且这种举动正在产生对汽车工业、飞机和模具制造，空调制造、甚至啤酒生产等行业的冲击。

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贸易律师马克•华纳（Mark Warner）在接受加拿大广播公司采访时说，这种负面影响也会波及到加拿大。“我们将看到汽车的价格上涨，因为汽车是一个集成产品。

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第七轮北美贸易谈判周一结束， 特朗普直言不讳了

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星期一在墨西哥城结束的北美自由贸易谈判第7轮会谈就是围绕汽车工业，没有取得实质性进展。 美国希望更多汽车在美国本土制造。

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特朗普周一又发推文说:“除非加拿大和墨西哥同意大幅修改北美自由贸易协定，否则就得同样为钢铁和铝材交税。因为北美自由贸易协定是一个坏协定，导致美国公司外迁，工作机会流失”。

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贸易律师马克•华纳认为，对于特朗普来说，重要的问题是让工作机会重新回到美国，因此他把这看作是积极的贸易活动，这主要是政治需要。

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他还说：“我们也不确定它是否真能成功实施，因为我们永远无法预测特朗普。现在让我们等等看吧”。

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华纳确信，尽管特朗普的惩罚性关税带来的争议很大，但在真正实施的时候可能不会像人们想象的 那么糟糕。收听

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