多伦多连环杀手案：警方罕见公布照片 寻找第七名受害人身份

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加拿大多伦多警方罕见发布一张照片，并称这是多伦多连环杀人案件中的一名受害者。

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安大略省首席法医病理学家Michael Pollanen以及多伦多警察局警官Hank Idsinga在新闻发布会上称，公布这张照片实在是无奈之举。

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警方已经使用了不同的方式试图寻找图片中的男子，包括比照指纹、牙齿、以及询问相关人士等。但都无法找到照片上的男子。

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他们希望公众能够提供线索。

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Hank Idsinga表示，我们希望能够知道这名受害人的名字，给他的家人一个交代。

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多伦多警方的调查依然紧张进行

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Michael Pollanen在记者会上表示，你可以想见这些遗体腐烂程度，法医要一点点把这些碎片集中在一起。

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警方目前已经控告嫌疑人麦克阿瑟（Bruce McArthur）六项一级谋杀罪名。

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警方也发现了第七位受害人的遗体，但无法确认身份。相信受害人的数字还会继续上升。

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目前警方在麦克阿瑟曾经工作以及储存工具的一个地方发现了三具遗体，并确认身份的为Mahmudi, Kinsman 以及 Navaratnam。

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CBC报道称，警方的挖掘和调查工作还远远没有结束，还有一些地方正等待天气暖和，冻结的泥土松动之后，继续进行挖掘。

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（多伦多同性恋村连环杀人事件目前已知的六位遇害人。上排从左至右Skandaraj Navaratnam, 40, Andrew Kinsman, 49, Selim Esen, 44. 下排从左至右：Dean Lisowick, Soroush Mahmudi, 50, and Majeed Kayhan, 58. (CBC/Toronto Police Service)

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CBC with RCI

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