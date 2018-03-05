蒙特利尔儿童医院将为少儿患者冷冻精子和卵子

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一些用于治疗癌症的化学药物非常有效，但是会在不同程度上影响患者的生育能力。因此有些想要孩子的患者在接受化疗之前先冷冻自己的精子或卵子。过去医生只能为成年人和已经发育的少年提供这项服务，但是在今后几个月，加拿大蒙特利尔市的圣朱斯蒂娜医院将为12岁以下的小患者做这件事。

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圣朱斯蒂娜医院附属于蒙特利尔大学，是加拿大最大的妇幼专科医院，每年收治许多儿童白血病患者和肿瘤患者。自2013年以来，该医院为一百多名18岁以下的癌症患者冷冻了精子或卵子。

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圣朱斯蒂娜医院人工辅助受孕中心主任Elias Dahdouh医生在接受Radio-Canada采访时解释说，提取和冷冻12岁以下患者冷冻精子或卵子的技术仍然处于实验阶段。对于女童患者，医生将提取一块卵巢组织，在实验室培养出成熟的卵子。

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（RCI avec Radio-Canada, Marie-Ève Cousineau）

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