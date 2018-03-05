想回加拿大：中东裔加拿大公民被美国法庭裁定多项恐怖罪名，写长信请求给予第二次机会

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2016年，家住安省密西沙加市的巴纳萨维（Abdulrahman El Bahnasawy）18岁。他把一些制造爆炸物的材料从加拿大寄到美国，目的是针对纽约时代广场和纽约地铁发动恐怖袭击。但是他不知道收件人是一名FBI探员。同年5月，他在去美国时被捕。2017年，他承认了被指控的七项恐怖活动罪名。

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现已20岁的巴纳萨维一直被关押在美国。法庭下个月将决定他的刑期。他日前给主审法官写了一封24页的长信，为自己的行为表示道歉，并请求法庭给予自己“第二次机会”，让他可以尝试远离毒品、战争与暴力的生活。

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他说，他在从科威特移民到加拿大后染上了毒瘾。他的父母先是把他送进多伦多的戒毒中心，也曾为他寻求心理治疗。几次戒毒失败后，他被送进一所伊斯兰学校，在那里，他的思想逐渐激进，认为伊斯兰教可以拯救世界，同时对美国及其盟国在伊斯兰国家进行的空中打击感到愤怒。

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尽管他策划进行的恐怖袭击是以“伊斯兰国”的名义，但他的律师说，他并不是一个真正的“伊斯兰国”武装成员，只是一个被心理问题和毒品问题困扰的少年。

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法庭最高可能判他无期徒刑。他的律师则请求让他回加拿大。

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（RCI with CBC）

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