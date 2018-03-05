2018奥斯卡颁奖：#Metoo，多元，加拿大电影人的收获

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一年一度的美国奥斯卡电影颁奖礼周日（３月４日）在洛杉矶举行。

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今年的颁奖，除了一向的众星云集、云长鬓影之外，还有令人关注的几个热点：＃MeToo、多元、以及加拿大电影人的收获。

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＃MeToo

自从两年前，特朗普当选之后，女性声讨性骚扰的#MeToo运动一直持续到现在。

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这一次，#MeToo也烧到了奥斯卡颁奖礼的舞台上。

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在颁奖中间，特别设立了一个环节。三位在#MeToo运动中，控告好莱坞著名制片人维恩斯坦性骚扰的女星出现在领奖台，讲述自己的经历，呼吁#MeToo可以令女性的工作环境更加安全。

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而最佳女主角获得者佛朗西斯.迈克多蒙德更是在发表获奖感言时，呼吁所有的女性利用合约条款inclusion rider来相互扶持。

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Inclusion rider是指一些明星在签署条约时，可以利用自身影响力，添加要求，比如要求在角色中少数族裔、女性的比例等。

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四位演员奖项的获得者合影。左二为两获奥斯卡最佳女主角的佛朗西斯.迈克多蒙德。 (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

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多元

本届奥斯卡的大赢家是墨西哥导演迪尔托罗的《水底情深，Shape of Water》，赢得了最佳导演和最佳影片两项大奖。

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这使得来自墨西哥的“导演三剑客”全部得到了奥斯卡的最佳导演奖。

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今年影坛的黑马之一就是导演皮尔（Jordan Peele）的导演处女作《逃出绝命镇，Get Out》。

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该片在去年一月上映，仅三天就收回成本，接下来更是票房口碑都丰收。

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奥斯卡颁奖典礼上，皮尔成为第一位得到最佳原创剧本奖的黑人电影人。

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同时，今年的奥斯卡最佳动画片则是给了讲述墨西哥文化的《寻梦环游记，CoCo》。

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加拿大电影人获奖

墨西哥导演迪尔托罗的《水底情深，Shape of Water》斩获了最佳导演和最佳影片。

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而这部电影就是在多伦多拍摄的，其美术指导则是来自蒙特利尔的三位艺术家。

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当奥斯卡颁奖嘉宾宣布他们得到最佳美术指导的时候，三人异常兴奋。

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加拿大的一些城市被称为北方好莱坞，加拿大电影人参与好莱坞制作并获得奥斯卡奖的也越来越多。

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2018奥斯卡奖获奖全名单：

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Winners of the 90th Academy Awards

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Best picture: The Shape of Water

The Shape of Water Actress: Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Actor: Gary Oldman, Darkest Hour

Darkest Hour Supporting actress: Allison Janney, I, Tonya

I, Tonya Supporting actor: Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Director: Guillermo del Toro, The Shape of Water

The Shape of Water Original screenplay: Jordan Peele, Get Out

Get Out Adapted screenplay: James Ivory, Call Me By Your Name

Call Me By Your Name Cinematography: Blade Runner 2049

Blade Runner 2049 Foreign-language film: A Fantastic Woman (Chile)

A Fantastic Woman (Chile) Documentary feature: Icarus

Icarus Documentary short subject: Heaven Is a Traffic Jam on the 405

Heaven Is a Traffic Jam on the 405 Animated feature: Coco

Coco Animated short film: Dear Basketball

Dear Basketball Live action short: The Silent Child

The Silent Child Film editing: Dunkirk

Dunkirk Sound editing: Dunkirk

Dunkirk Sound mixing: Dunkirk

Dunkirk Visual effects: Blade Runner 2049

Blade Runner 2049 Production design: The Shape of Water

The Shape of Water Makeup and hairstyling: Darkest Hour

Darkest Hour Costume design: Phantom Thread

Phantom Thread Original song: Remember Me (from Coco)

Remember Me (from Coco) Original score: The Shape of Water

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