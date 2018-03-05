来自蒙特利尔的Jeffrey A Melvin, from left, Paul D. Austerberry，和 Shane Vieau 因《水底情深》赢得本届奥斯卡最佳美术指导奖。(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

2018奥斯卡颁奖：#Metoo，多元，加拿大电影人的收获

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期一 5 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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一年一度的美国奥斯卡电影颁奖礼周日（３月４日）在洛杉矶举行。

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今年的颁奖，除了一向的众星云集、云长鬓影之外，还有令人关注的几个热点：＃MeToo、多元、以及加拿大电影人的收获。

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＃MeToo
自从两年前，特朗普当选之后，女性声讨性骚扰的#MeToo运动一直持续到现在。

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这一次，#MeToo也烧到了奥斯卡颁奖礼的舞台上。

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在颁奖中间，特别设立了一个环节。三位在#MeToo运动中，控告好莱坞著名制片人维恩斯坦性骚扰的女星出现在领奖台，讲述自己的经历，呼吁#MeToo可以令女性的工作环境更加安全。

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而最佳女主角获得者佛朗西斯.迈克多蒙德更是在发表获奖感言时，呼吁所有的女性利用合约条款inclusion rider来相互扶持。

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Inclusion rider是指一些明星在签署条约时，可以利用自身影响力，添加要求，比如要求在角色中少数族裔、女性的比例等。

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四位演员奖项的获得者合影。左二为两获奥斯卡最佳女主角的佛朗西斯.迈克多蒙德。 (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

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多元
本届奥斯卡的大赢家是墨西哥导演迪尔托罗的《水底情深，Shape of Water》，赢得了最佳导演和最佳影片两项大奖。

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这使得来自墨西哥的“导演三剑客”全部得到了奥斯卡的最佳导演奖。

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今年影坛的黑马之一就是导演皮尔（Jordan Peele）的导演处女作《逃出绝命镇，Get Out》。

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该片在去年一月上映，仅三天就收回成本，接下来更是票房口碑都丰收。

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奥斯卡颁奖典礼上，皮尔成为第一位得到最佳原创剧本奖的黑人电影人。

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Jordan Peele的惊悚黑色喜剧《逃出绝命镇》是今年的影坛黑马。(Evan Agostini/Invision/AP)

同时，今年的奥斯卡最佳动画片则是给了讲述墨西哥文化的《寻梦环游记，CoCo》。

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加拿大电影人获奖
墨西哥导演迪尔托罗的《水底情深，Shape of Water》斩获了最佳导演和最佳影片。

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而这部电影就是在多伦多拍摄的，其美术指导则是来自蒙特利尔的三位艺术家。

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当奥斯卡颁奖嘉宾宣布他们得到最佳美术指导的时候，三人异常兴奋。

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加拿大的一些城市被称为北方好莱坞，加拿大电影人参与好莱坞制作并获得奥斯卡奖的也越来越多。

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Guillermo del Toro 获得奥斯卡最佳导演，其作品《水底情深》获得最佳影片奖。（Chris Pizzello/Invision/AP)

2018奥斯卡奖获奖全名单：

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Winners of the 90th Academy Awards

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  • Best picture: The Shape of Water
  • Actress: Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
  • Actor: Gary Oldman, Darkest Hour
  • Supporting actress: Allison Janney, I, Tonya
  • Supporting actor: Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
  • Director: Guillermo del Toro, The Shape of Water
  • Original screenplay: Jordan Peele, Get Out
  • Adapted screenplay: James Ivory, Call Me By Your Name
  • Cinematography:Blade Runner 2049
  • Foreign-language film: A Fantastic Woman (Chile)
  • Documentary feature: Icarus
  • Documentary short subject: Heaven Is a Traffic Jam on the 405
  • Animated feature: Coco
  • Animated short film: Dear Basketball
  • Live action short: The Silent Child
  • Film editing: Dunkirk
  • Sound editing: Dunkirk
  • Sound mixing: Dunkirk
  • Visual effects: Blade Runner 2049
  • Production design: The Shape of Water
  • Makeup and hairstyling: Darkest Hour
  • Costume design: Phantom Thread
  • Original song: Remember Me (from Coco)
  • Original score: The Shape of Water

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