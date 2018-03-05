新时代的网络政治战：加拿大是否有能力保护自己?

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明年是加拿大联邦大选年。加拿大政府在刚刚公布的联邦预算报告中拨出7亿5千万加元加强网络安全。一些政治分析人士认为，这显示出加拿大政府对网络政治战的担忧。2016年美国大选被干扰被视为一个这种新型战争的例子。自由党政府显然不想重蹈覆辙。

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CBC政治与防务专栏作者Murray Brewster说，这场战争的另一种形式是把袭击网络所得的信息断章取义，扭曲事实，利用社交媒体散播假新闻。这是更难防范的。曾有报道说，加拿大总理特鲁多去年秋天已经对Facebook发出过警告：如果不能有效解决假新闻问题，联邦政府将制定更严格的相关规定。

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社交网络上传播的假新闻可以对大选和正常的政治生活造成很大的影响，但却不是政府花钱堵住网络安全漏洞就能解决的。网络安全专家特恩布尔（John Turnbull）在接受CBC采访时说，选民的清醒成熟，思考能力和判断能力是最有效的防御武器。

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（RCI with CBC, Murray Brewster）

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