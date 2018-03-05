自己的公寓正在AirBNB出租，多伦多屋主却毫不知情

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多伦多市民Sanda Jovasevic和丈夫在市中心靠近湖边的地段投资了一套小公寓，主要是用以出租，计划在退休后有一定的经济保障。

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2016年5月，她把自己一室一厅的单元租了出去，希望这个租客可以长期租住。

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但是，接下来的一连串事件却令他们满腹狐疑。

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有一次，大楼的管理员打电话，告诉他们，公寓的门大开着。

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另外有一次，管理员打电话告诉他们，有人投诉，她那套公寓有很大的噪音。

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接下来，她前往那套公寓进行检查，才震惊的发现，自己这套公寓被贴在出租网站AirB&B上租出，而自己竟然毫不知情。

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冒名出租公寓牟利不是偶然现象

加拿大广播公司（CBC）的调查记者了解到，有Sanda这样经历的多伦多屋主并非偶然。

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Sanda表示，这期间，有多少租客短期住了我们的房子，我们完全不知道。也不能想象，一旦发生问题，怎么办？

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而她这套公寓在AirB&B的网页上已经有了70多个点评。

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神秘的租客

Sanda介绍说，2016年春天，他们通过一位房屋中介找到租客。但是，手续都是由中介负责，她和她的丈夫从未见过这位租客。

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他们只是看到了这位租客名字是Shripal Banker，还有一封推荐信。信上称，他为多伦多的Zahra 物业管理公司工作，职位是会计。

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在得到这个租客未经他们许可，将公寓短期出租的证据之后，Sanda发出警告信，终止了与Banker的合约。

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但令CBC的记者迷惑的是，一段时间之后，Sanda那套公寓的广告再次出现在了AirB&B上。

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CBC调查记者冒充租客，预订了在那里住一个晚上。

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和记者见面的是一位自称Sofia的女士。她称自己是为Zahra物业管理公司工作的。

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然后，她告诉记者，记者预订的那套公寓无法入住，把他带到了附近的另一个公寓里。

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而与Zahra物业管理公司联络中，该公司否认自己有这样一个短期出租房。

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法律人士：房屋出租管理法规需与时俱进

法律专业人士表示，这类情景出现意味着，现有的物业管理、房屋出租法律中的一些条款急需与时俱进。

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加拿大全国性机构FariBNB的发言人Thorben Wieditz表示，利用别人的房子短租牟利的事情，在加拿大的法律中一直属于灰色地带。

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但他希望，多伦多市在今年下半年出台的新法规会对这类事件有所触及。

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去年十二月，多伦多市议会投票表决，通过了一项法例，其中要求短期房屋出租者需要在市政府领取牌照，才能经营。

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AirB&B的发言人Lindsey Scully 在声明中称，他们的网站上，一直要求所有把房屋短期出租者都需要遵从当地的法律。

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同时，该网站还有一页，专门提醒出租房屋者查看当地法律。

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检查你的房子

Sanda Jovasevic的那套公寓现在空出来了。

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Banker已经正式搬出去了。

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但是，事件还没有结束。

她把Banker告上了“屋主与房客小型法庭”，她指控Bank而未经许可把她的房子出租牟利。

而Banker却反告她骚扰自己，打破了他快乐的生活。

Sanda表示，未来她还是要把这套房子租住去的，只是，提醒所有屋主，要常常检查自己的出租屋。

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