加拿大税局被判查税滥用公权力，向一对夫妇赔偿170万

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星期一，不列颠·哥伦比亚省高等法院对一桩打了10年的税务官司作出裁决。令人大跌眼镜的是，此次判决受到惩罚的不是被税局指控逃税的人，而是税局自己。后者被判要向前者赔偿170万加元的巨额精神和名誉损失。

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主审此案的法官罗伯特•彭尼特（Robert Punnett）在70页的判决书中，猛烈抨击了加拿大税务局，说他们以高压和错误证据恶意指控温哥华一对夫妇有逃税行为。

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这对夫妇是移民，丈夫名叫托尼·萨马罗（Tony Samaroos），妻子名叫海伦。他们在纳奈莫岛上经营一家餐厅、一家夜总会和一家汽车旅馆。

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2008年，加拿大税局指控他们的餐馆MGM在2004和2005年间偷税漏税，向法院起诉他们犯有21项偷税漏税罪。

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税局之所以怀疑萨马罗有偷税漏税嫌疑是因为在审计时发现，萨马罗在2006年向商业账户中存入了大笔现金。

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但萨马罗解释说，他们是担心旧版的100元和50元纸币不能再流通， 就把保险箱中存了三十年的100元和50元面值钞票拿出来存进了银行。

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但调查人员不接受这一解释，坚持认为这对夫妇是少报了餐馆收入。

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省法院在2011年对此案进行了19天的法庭聆讯。法官认为丈夫萨马罗是一位可信的证人，他对餐厅收入的解释合理而一致。最后裁决这对夫妇无罪。

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这对夫妇随后向法院控告加拿大税务局和一名“特设”检察官涉嫌恶意起诉。

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这个星期一，省高等法院法官罗伯特·庞尼特公布了他的严厉裁决。法官认为，加拿大税局需要对其高级调查员基斯·肯德尔（Keith Kendal）和其他员工在此案上的不当行为负责。

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庞尼特法官在裁决中说：“税局人员在这起案件中的行为是高压和恶意的，应受谴责。尤其是肯德尔先生相信借助高压和错误证据就能给被调查者定罪，这违反了司法中的正确观念，背离了他所应有的职业操守”。

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“一个政府机构恶意使用刑事司法系统追踪原告，还将不法行为继续引入刑事审判过程里。加拿大税务局寻求的是对他的怀疑对象给予更长的监禁和重大处罚，其开始的动机和执行方式都是令人震惊的，必须予以谴责”。

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法官这样说主要是指加拿大税局调查员肯德尔的一系列做法。他在起诉萨马罗夫妇的文件中没有按照检察官的要求列出调查步骤，还提供“不完整和错误的信息”。法官认为他“作为证人，故意回避一些问题，不愿意承认明显应该承认的内容，好像他不是一名调查员，而是一名律师。。。他明确的意图是为刑事指控奠定基础，无罪推定对他来说似乎毫无意义。虽然他拿到证据的方式并不客观，但他有他的理论”。

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还有令法官难以容忍的是税局内部那种不恰当的文化氛围。尤其是个案调查小组部门内部把案件当儿戏的态度。例如当地报纸要报道偷税漏税案件，小组负责人在电子邮件中写到：“周三会上《纳奈莫日报》的头版，我现在就迫不及待地想看法院是怎么判的了”。另一名调查员则回应说：“不会判了有罪就得上断头台吧？”这些税局的员工对有人被定罪感到莫名的兴奋，更令人震惊的是他们 还会就被告被监禁开玩笑”。

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至于他们的行为给萨马罗夫妇造成的伤害， 法官认为“不仅经影响了原告的声誉，他们的职业生涯和家庭生活，也涉及到掩盖脱罪证据，涉及国家对个人权力的不平衡问题，侵犯了个人的基本权利，是绝对该受到指责的行为”。

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萨马罗一家因为这起案件受到很大冲击，包括他们的儿子和女儿。

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这对夫妇不再一起居住，男士面对这些指控，“失去了精神和力量”， 抽烟喝酒越来越严重。女方则说：“她的生活完全乱了套”。她觉得别人都在怀疑地看着她，连餐馆也不好意思去了。甚至在宣布她无罪时也感觉像崩溃了。

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他们的女儿也尽量不再见人，尽量少用萨马罗的姓氏，“因为这个姓与犯罪有关”。

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更令法官生气的是，加拿大税局方面和调查员肯德尔都拒绝承认错误，也不觉得有任何违反专业标准的行为。他们没有悔意， 更没有向萨马罗一家道歉。

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法官最后判决加拿大税局向萨马罗夫妇赔偿170万加元， 其中包括34.8万加元的律师费用，75万加元的损害赔偿金，外加30万加元的严重损害赔偿金。

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加拿大税局有30天的上诉时间，对此次的败诉还没有发表意见。收听

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