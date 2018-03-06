BC省继续为无家可归者建造住房，但选址遇到抵制

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不列颠·哥伦比亚省住房部长塞丽娜·罗宾逊（Selina Robinson）说，省政府已经在枫树岭地区购买了一块地皮，用于兴建社会保障房，帮助那些迫切需要帮助、寄宿在无家可归者营地的人。

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罗宾逊女士说，政府不能假设那些无家可归者能够自己解决住房问题， 因此要在新购买的地点兴建非永久性模块式房屋，争取今年秋季可以入住。

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根据枫树岭地区消防队员工会的说法，目前在安妮塔广场为无家可归者设置的帐篷营地，非常不安全，也存在卫生和健康漏洞。

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按照省政府的计划，模块化的住宅每套面积26平米，月租金375元。建成后，将配套一系列设施，如为居民提供日常膳食的工作人员，生活技能培训和健身课程等。

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现在温哥华为无家可归者建房遇到一个问题， 就是有些地区的居民不愿意房子建在他们社区， 有的还举行了抗议活动。在温哥华城市南端建造78套模块式房屋时，就有周边居民反对。 这造成无家可归者不愿去住。负责管理这些房屋的非盈利组织“社区建设者”的负责人朱莉·罗伯特（Julie Roberts）说，因为他们担心住在人们抗议的地区是否安全。

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罗伯特介绍说， 去年省政府宣布在两年内要拨款3亿元建造两千套临时住房时，受到人们欢迎。可在确定了南部这个地址后就遇到了抗议。抗议者说， 给无家可归者建房主意不错，可建房的地点不应是我们这。他们觉得那些无家可归者中有醉汉，也有瘾君子，这会使他们担心孩子的安全。

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