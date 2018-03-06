安省为推动男女同工同酬，将立法要求薪资透明化

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

安大略省自由党政府星期二向省议会提交一项新的法案。这个被称作“薪酬透明度”的法案主要目的是在全省范围缩小男女之间的薪酬差距。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新法案的名字是《迈向下一个目标：提高安省妇女经济地位战略》。它要求所有招聘广告都要列明工资数额或范围；禁止雇主询问雇员原来的工资是多少；雇主不能限制员工讨论薪酬问题，公开自己的工资额，也不能因此对雇员进行惩罚或报复。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该法案还提出创建一个框架体系，该体系要求大型企业的雇主记录并向政府报告所有涉及男女工资差别的数据，以及其它影响到薪酬标准的因素。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该法案在议会通过之后，将分成几个阶段实施。首先是从省政府公共服务部门开始，然后扩展到雇员人数超过500人的企业，最后再落实到所有雇员超过250人以上的企业。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省政府将为推动和落实这个“薪酬透明化法案”，预计将在今后三年花费高达5000万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省总理凯瑟琳·韦恩（Kathleen Wynne）在为此发布的一项声明中说：“我们知道有许多妇女仍然在升职加薪等问题上面临着系统性的障碍。现在是时候做出改变了”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据安省的统计，在过去10几年的时间里，因为性别造成的工资差距仍然存在，女性比男性的薪酬平均要低30%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

面临今年春天即将到来的省选，自由党政府已经出台了一系列强调公平和机会平等的政策，例如将最低工资标准提高到14加元 ，将免费药物福利扩展到所有25岁以下的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada