专访媒体人、女性问题研究者施雅芳：“把性别平等议题带入华裔社区”

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施雅芳：我其实一直希望把性别平等的问题带到社区，也把社区女性的诉求在平台上反映出来。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从3月2日到30日，大多伦多地区万锦市公共图书馆Markham Village分馆会举办华裔媒体、摄影师、女性问题研究者施雅芳的个人摄影展。

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而这个摄影展的标题是：“争取性别平等大游行：心声、运动和赋权（Marching for Gender Equality: Voices, Movement and Empowerment)”。

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展览中的照片是施雅芳在2017年以及2018年，两次参加“多伦多女性大游行”过程中拍摄的。

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施雅芳目前是“贴心姐妹网”的主编，也一直致力于女性问题的研究，尤其是移民女性在新的环境下面对的困境与挑战。

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这次的摄影展更是一个非常直接的方式，将她这些年的研究与现实结合，希望把性别平等这个议题带入社区，引起更广泛的关注与讨论。

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下面是我们的采访。

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第一部分：

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问：作为移民女性，包括华裔移民女性，你认为她们面临的挑战是什么？

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雅芳：我觉得很难说某一个议题最重要，因为很多问题是相关的。比如，作为移民，来到一个新的环境，首先要解决工作问题，这是经济平等的问题。

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我在这次摄影展的前言里提到了，女性移民面临双重挑战。比如在工作上，女性面临着一个上升空间的“天花板“；而移民女性还要面对陌生的语言文化上的挑战。

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再联系到职场的性骚扰问题。女性移民以及外籍劳工中很多人做的是最低工资的工作，要保住工作职位相当困难。面对性骚扰，她们或许更多会选择哑忍。

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还有，家庭暴力问题。在我们的文化里，家庭暴力一直被认为是私人的问题。但实际上不是，这是一个公共问题。

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华裔女性在面对家庭暴力的时候，她们是否要说出来？警方的处理方式等都与我们的传统不同，怎么办？

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问：最近这两年，#MeToo运动轰轰烈烈，但是，也遭遇了很多反弹。比如说#MeToo是否推进太快了？是否女性站出来说话就都要被相信啊 —— 这类的质疑。对此你怎么看？

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雅芳：其实，很简单的一个回答应该是，这么多年了，女性作为性侵犯的受害者，她们没有办法发出声音。

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现在有了社交媒体，她们才有了发声的机会。

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但她们发声以后，很多人就开始为男性辩护了，哎，这缺乏正当的程序。

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那么，大家有没有反问一下，这么些年，对受骚扰的女性是否有一个正当的程序呢？

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在我们的司法体系中，女性要最后成功指控性骚扰你的人，难度非常大。而大部分时候，站出来指控性骚扰的女性要冒着很大的压力和风险。

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所以，我们其实应该考虑的是，如何从立法的角度，从文化的角度保护女性。这是一个非常广泛的社会议题。

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目前，联邦一级的法律已经出台了，但还不够。

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在美国，有一个年轻男士的草根团体，他们认为#MeToo不仅仅是对女性，对男性也很重要。他们目的就是，如何自我教育，做到尊重女性，理解什么是两厢情愿（consent）等等。这就是一种文化的改变。

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所以，改变需要各方面的努力。也需要每个公民来考虑，我们每个人可以做些什么？

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希望了解更多展览信息，点击这里。

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万锦市公共图书馆社区文化和创意表达图书管理员Amy Arsenio说：“施雅芳是一位很优秀的记者、研究者和摄影人，她对性别、多元化以及其它政治和社会议题的深刻洞察，令她成为图书馆极好的合作者。她是公共图书馆的有力支持者，我们非常高兴有机会支持她，举办她的图片展。”

以下是施雅芳摄影展”争取性别平等大游行：心声、运动和赋权“中的部分代表作品：



（以上所有图片来自施雅芳摄影展。）

第二部分：

问：回到这次的摄影展。它的标题就是“争取性别平等大游行：心声、运动和赋权”，请问这个展览的缘起是怎样的？为什么要举办这次展览？

雅芳：大家都了解，2017年的1月21日，美国、加拿大、以及世界各地的女性、女孩儿、以及女性支持者都走上街头，抗议美国总统特朗普上台。

这当然是因为特朗普对女性非常冒犯的言论，以及他在众多女性问题上的立场。所以，当时大家的情绪是难以置信，也很愤怒。

到了2018年，女性大游行一周年的时候，各地同样组织举办了大游行。而特朗普已经不再是重点，所以游行的诉求也更加地方化。

比如，多伦多的游行的主题是“定义我们的未来，Defining Our Future”，希望能够引发人们对本地女性问题的关注。

问：为什么选择在公共图书馆举办这次摄影展？

雅芳：现在的图书馆已经不仅仅是借阅书籍，而是成为了一个公共空间，大家可以通过展览讨论一些社会议题。

我其实一直希望把性别平等的问题带到社区，也把社区女性的诉求也可以在平台上反映出来。

问：上个星期天（3月4日）开幕式上，主办方举办了 “关于性别平等的交谈”（A Conversation on Gender Equality）的专题讨论会。现场的情况如何？

雅芳：是，我们邀请了三位在这个领域都很棒的专业人士来参与。

参加专题讨论会的嘉宾有加拿大妇女基金会性别平等网络项目主任Ann Decter，家和专业辅导中心总干事黄晓莹博士（Dr Anna Vicoria Wong）和约克大学社会学系副教授、系主任Lesley Wood。

现场的讨论很热烈，我们涉及的议题很广泛，包括了现在女性运动的情况，包括了#MeToo，包括了因此带来的反弹等等，范围很广。

同时，现场观众都提出了高水准的问题。

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